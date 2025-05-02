Росія заявляє про створення «смуги безпеки» на Сумщині та захоплення Горналя на Курщині

Міністерство оборони Російської Федерації у п'ятницю повідомило про створення так званої смуги безпеки у прикордонних районах поблизу Сумської області України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

У своєму повідомленні відомство також заявило про «завершення розгрому формувань ЗСУ» на території Курської області Російської Федерації. За твердженням Міноборони РФ, внаслідок «активних наступальних дій» російськими військами було «звільнено» населений пункт Горналь Курської області.

Російське оборонне відомство стверджує, що село Горналь було «останнім курським населеним пунктом, який перебував під контролем ЗСУ».

«Триває створення «смуги безпеки» на території прикордонних районів Сумської області України», - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, станом на 2 травня на Курському напрямку відбулося 33 боєзіткнення. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби на даному напрямку відбулося 21 боєзіткнення, ворог завдав 13 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіаційних бомб, і здійснив 266 обстрілів, п’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

До слова, за нинішніх темпів просування на фронті Російській Федерації знадобляться століття і десятки мільйонів жертв, щоб повністю захопити Україну.

Як зазначає аналітик Forbes Девід Акс, у квітні російським військам вдалося захопити близько 68 кв. м (98 кв. км) території України. Але це коштувало їм 4,8 тис. одиниць техніки і понад 36,6 тис. убитих і поранених військовослужбовців. При цьому, аналітик Конрад Музика з польської компанії Rochan Consulting зазначає, що українські втрати у квітні були «мінімальними».

«Україна займає 233 тис. кв. м, 19% з яких перебувають під російською окупацією. За нинішніх темпів наступу і втрат росіяни захоплять решту України у 2256 році ціною 101 млн жертв. Наразі населення Росії становить 144 млн осіб», – йдеться в матеріалі