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Федерація гімнастики допустила до змагань росіянку, яка збирала кошти доньці ліквідованого окупанта

Артем Худолєєв
glavcom.ua
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Федерація гімнастики допустила до змагань росіянку, яка збирала кошти доньці ліквідованого окупанта
Ангеліна Мельникова та колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу

Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів

Міжнародна федерація гімнастики визнала «нейтральною атлеткою» російську олімпійську чемпіонку Ангеліну Мельникову, яка неодноразово підтримувала війну. Про це інформує «Главком».

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) на офіційному сайті оновила список спортсменів, які отримали нейтральний статус для виступів на міжнародних змаганнях.

У оновленому списку FIG представлені прізвища російських атлетів. Зокрема, нейтральний статус отримали Ангеліна Мельникова, Данієл Марінов, Марія Агафонова, Олена Глотова, Анна Калмикова, Злата Осокіна, Людмила шов, Кирило Прокоп'єв та Ілля Заїка.

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

Нагадаємо, титуловані російські фігуристи Іван Букін та Олександра Степанова, які хочуть отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, виявилися прихильниками підсанкційного співака-пропагандиста Shamana (Ярослава Дронова)

Зазначається, що Іван Букін підписаний на сторінку Shamana в Instagram. Олександра Степанова лайкала та коментувала один з дописів Shamana в Instagram.

Варто зазначити, що за підтримку російської агресії Shaman внесений в санкційні списки України, Канади та ЄС.

Букін та Степанова – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020), чемпіони світу серед юніорів (2013) та переможці юніорського фіналу Гран-прі (2012). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2016).

Як повідомлялося, МОК закликав допустити російських спортсменів до відбору Олімпіади-2026.

За інформацією джерел SVT, Міжнародний олімпійський комітет чітко окреслив свої контакти як із Міжнародним союзом біатлоністів (IBU), так і з Міжнародною федерацією лижних видів спорту (FIS).

«Вони не кажуть: «Робіть це, інакше ви не отримаєте від нас фінансування». Але вони зрозуміло заявляють, що хочуть знайти рішення, яке дозволить нейтральним спортсменам брати участь у зимових Олімпійських іграх. Вони дійсно хочуть цього досягти і сподіваються, що ми допустимо нейтральних спортсменів до кваліфікації на наступний сезон», – цитує SVT джерело в IBU.

Олімпійські Ігри 2026 року пройдуть з 6 до 22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італії).

Теги: Ангеліна Мельникова війна спортивна гімнастика росія

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