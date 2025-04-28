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Британські миротворці в Україні можуть бути притягнуті до відповідальності за ЄСПЛ – The Telegraph

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Британські миротворці в Україні можуть бути притягнуті до відповідальності за ЄСПЛ – The Telegraph
Хілі: дотримання конвенції не «завадить нам досягти наших цілей»
фото: MoD

У Британії побоюються, що Росія може використати ЄСПЛ для тиску на британських військових

Британські миротворці, направлені в Україну, можуть зіткнутися з судовим переслідуванням на основі законів про права людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Джон Хілі, міністр оборони Великої Британії, відхилив заклики до відступу від Європейської конвенції з прав людини (ЄСПЛ), попри побоювання, що британські солдати можуть стати мішенню російського «правового наступу».

Як зазначає видання, у листі міністр підтвердив, що британський контингент не буде бойовою силою, а лише забезпечуватиме навчання українців.

Джеймс Картлідж, тіньовий міністр оборони, написав пану Хілі, закликаючи його розглянути можливість відступу від ЄСПЛ для миротворців. Він попередив, що Росія може використати це для підриву британських сил, організовуючи зіткнення та розпочинаючи судові справи щодо прав людини через суди Лондона.

У відповідь, надісланій минулого тижня, пан Хілі відхилив ці заклики та наголосив, що дотримання конвенції не «завадить нам досягти наших цілей».

Він написав: «Ми очікуємо найвищих стандартів від наших військовослужбовців і справедливо притягуємо їх до відповідальності, якщо вони не відповідають цим очікуванням. Там, де Велика Британія проводить військові дії, вона повністю дотримується британського та міжнародного законодавства. Ми будемо належно враховувати положення ЄСПЛ під час розробки деталей розгортання коаліції охочих».

Також Хілі додав: «Дотримання ЄСПЛ ... не завадить нам досягти наших цілей. Ми очікуємо, що ці цілі будуть зосереджені на відновленні сучасних та боєздатних збройних сил України, а не на проведенні бойових операцій».

Нагадаємо, Британські військові у разі розміщення в Україні миротворців із країн ЄС займатимуться, найімовірніше, навчанням ЗСУ, а не участю у бойових операціях. 

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Теги: росія ЄСПЛ Велика Британія миротворці

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