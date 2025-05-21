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Які країни росіяни вважають своїми ворогами: останнє опитування вразило результатами

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Які країни росіяни вважають своїми ворогами: останнє опитування вразило результатами
Росіян, які вважають Україну ворогом, рекордно поменшало
фото з відкритих джерел

Україна опустилась в цьому рейтингу на четверту сходинку

Останнє опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки показало, що ставлення росіян до України стало менш ворожим. Частка росіян, які вважають Україну ворогом, впала до мінімуму з 2014 року, передає «Главком».

За результатами опитування, частка громадян Росії, які вважають Україну ворожою державою, у 2025 році знизилася до 38%, що свідчить про найнижчий показник з початку активної антиукраїнської пропаганди у 2014 році.

Україна більше не входить до трійки держав, які росіяни найчастіше називають «ворогами». Згідно з опитуванням, перші місця в антирейтингу займають:

  • Франція – 48%;
  • Велика Британія – 42%;
  • Німеччина – 41%

Аналітики вважають, що зниження ворожого ставлення до України може бути зумовлене:

  • інформаційною втомою: суспільство поступово втрачає інтерес до постійно повторюваних наративів,
  • соціально-економічними труднощами: увага населення зміщується до внутрішніх проблем,
  • поширенням альтернативної інформації через інтернет і соцмережі.

Сполучені Штати, які традиційно очолювали список головних ворогів Росії, опустилися на п’яте місце (27%), у 2022 році цей показник сягав 76%, а в попередні роки тримався на рівні 67-75%.

Які країни росіяни вважають своїми ворогами: останнє опитування вразило результатами фото 1

За даними опитування, незмінний лідер серед друзів Росії, набрав рекордні 65%. Білорусь у списку йде другою з 41%, а третю сходинку зайняла Індія – 26%.

До слова, 74% українців підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов. Крім того, 53% респондентів вважають нещодавній візит президента Володимира Зеленського до Туреччини успішним.

Згідно з опитуванням, лише чверть респондентів вважають, що переговори в Туреччині наблизять мир, більшість українців переконані, що Україна повинна демонструвати відкритість до діалогу.

47% опитаних підтримують участь Зеленського в переговорах навіть за відсутності Путіна. Основними причинами відсутності російського лідера на переговорах називають небажання завершувати війну (54%) та страх (22%).

Нагадаємо, американців, які вважають Росію ворогом, поменшало. Відсоток таких громадян впав до найнижчого рівня з початку вторгнення РФ в Україну.

Згідно з результатами опитування, наразі 50% опитаних американців вважають РФ ворогом, що на 11% менше, якщо порівняти з аналогічним періодом 2024 року та на 20 % менше порівняно з березнем 2022 року.

Тепер країну-агресорку Росію 38% опитаних громадян США називають конкурентом США. Є і такі, котрі вважають Росію партнером Сполучених Штатів, цих респондентів – 9%. 

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Теги: росія соцопитування ворог

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