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Книгарня «Є» припинила співпрацю з видавництвом, звинуваченим у співпраці з окупантами

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Книгарня «Є» припинила співпрацю з видавництвом, звинуваченим у співпраці з окупантами
Книги видавництва вилучено з продажу
скриншот з сайту видавництва «Кредо»

Книги видавництва «Кредо» вилучено з продажу у книгарні «Є»

Книгарня «Є» припинила співпрацю з видавництвом «Кредо» після розслідування Bihus.Info про те, що власник видавництва Володимир Моісеєнко в січні 2025 року зареєструвався в Донецьку як підприємець з видом діяльності «Торгівля книгами і газетами». Про це повідомляється на Facebook-сторінці книгарні, інформує «Главком». 

«Друзі, щиро дякуємо за вашу увагу, теги та коментарі щодо нещодавнього розслідування Bihus.Info щодо видавництва «Кредо». Наразі ми припинили співпрацю, а книги цього видавництва вилучено з продажу», – зазначили в книгарні.

Розслідування Bihus.Info вийшло 26 квітня. У ньому також ідеться про те, що Моісеєнко має російський паспорт. А його давній партнер Геннадій Розенбаум зареєструвався як ФОП у Донецьку ще у 2022 році й за кілька місяців став власником компанії «Фортуна» в Бєлгороді. Ця компанія існує з 2017 року і має схожий з київським видавництвом «Кредо» сайт і контакти. І, хоч офіційно «Фортуна» і «Кредо» не торгують із 2022 року, бізнес-активність їхніх власників та ідентичні книжки на російських і українських маркетплейсах свідчать про інше, зазначили автори розслідування.

В розмові з журналістами Моісеєнко заявив, що нині проживає в Німеччині, підтвердив, що їздив на окуповану територію після початку повномасштабного вторгнення – «з особистих причин», але заявив що не має російського паспорту та ФОПу в Донецьку. 

Втім, електронна пошта, вказана Моісеєнком при реєстрації підприємцем в так званій «ДНР» виявилася «прив’язаною» і до його ж сторінки у «Вконтакте», і до номеру мобільного, за яким журналісти і зв’язалися з бізнесменом.

Нагадаємо, син Віктора Януковича Олександр був одним із найуспішніших інвесторів будівництв у Донецьку. Його компанії звели там житлові та офісні будівлі. Але елітні офіси та недобудоване житло, які їм належали, а це загалом понад 100 поверхів – влада так званої «ДНР» визнала «безгосподарними» та націоналізувала.

Теги: «ДНР» росія книги торгівля бізнес розслідування паспорт Україна Facebook

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