Непереможний український боксер-супертяж здобув перший титул у кар’єрі (відео)



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Олександр Тесленко здобув 16-ту перемогу в кар'єрі Фото з соцмереж

Олександр Тесленко переміг бразильського нокаутера

Український боксер у суперважкій вазі Олександр Тесленко (16-0, 12 КО) здобув перший титул у кар'єрі.

Олександр переміг одноголосним рішенням суддів бразильського боксера Фабіо Мальдонадо (26-2, 25 КО) і став чемпіоном WBA/NABA у суперважкій вазі.

Поєдинок відбувся в канадському Торонто в рамках вечора боксу компанії Lee Baxter Promotions і тривав усі відведені десять раундів, за підсумками яких судді віддали беззаперечну перемогу українському боксеру - 98:92.

Тесленко - Мальдонадо

«Величезне дякую всім, хто вболівав і хвилювався, за ваші емоції та підтримку, мені дуже приємно. Спасибі моїй команді, хто вірить в мене, моєму менеджеру, тренерам і промоутеру», - прокоментував перемогу Олександр Тесленко.