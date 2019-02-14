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    Василь Ломаченко повідомив, коли і чому може завершити кар'єру

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    Ломаченко готовий піти на пенсію вже у 33 роки - Василь Ломаченко повідомив, коли і чому може завершити кар'єру
    Ломаченко готовий піти на пенсію вже у 33 роки
    glavred.info

    У боксера дуже амбіційна, але реальна мета

    Боксер заявив, що не збирається займатися професійним боксом тривалий час. Про це він розповів у прямому ефірі в Instagram. Для себе спортсмен бачить лише одну мету - зібрати чотири пояси та піти з боксу.

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    За його словами, це може бути через рік-два, можливо, через чотири або п'ять. Разом з тим Ломаченко говорить, що готовий піти на пенсію вже у 33 роки. У спорті завжди має бути мета, якщо ж він стане абсолютним чемпіоном світу, то досягне її та буде готовий піти на спочинок.

    На даний момент Василь - чемпіон світу за версією WBA i WBO в легкій вазі. Також в його активі два олімпійських золота. Аби стати абсолютним чемпіоном, українцю потрібно перемогти Річарда Коммі (чемпіона за версією IBF) та виграти пояс WBC.

    Наступний бій спортсмена відбудеться 12 квітня у Лос-Анджелесі, найімовірніше з британцем Ентоні Кроллою.

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