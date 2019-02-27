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    Башир: Завжди вірив, що Володимир Кличко повернеться на ринг. Не бачу причин, щоб не працювати з ним знову

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    Джеймс Алі Башир вірить, що ще попрацює з Володимиром Кличком - Башир: Завжди вірив, що Володимир Кличко повернеться на ринг. Не бачу причин, щоб не працювати з ним знову
    Джеймс Алі Башир вірить, що ще попрацює з Володимиром Кличком
    Укрінформ

    Відомий тренер натякнув, що вірогідність повернення молодшого з братів у ринг доволі висока

    Відомий американський тренер Джеймс Алі Башир, який працював у команді Володимира Кличка, каже, що прославлений український боксер цілком може повернутися на ринг.

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    «Я завжди вірив, що Володимир Кличко повернеться на ринг. Коли він заявив про завершення кар'єри, я не міг прийняти це серцем і розумом. Те, що я про нього знав, суперечило такому рішенню. Володимир відмінний хлопець, у нас були добрі стосунки з ним, з його сім'єю. Не бачу причин, щоб не працювати з Кличком знову», - сказав тренер.

    Нагадаємо, що Кличко-молодший завершив боксерську кар'єру 3 серпня 2017-го у віці 41-го року після поразки нокаутом британцеві Ентоні Джошуа.

     Читайте також: Чому Володимирові Кличку не варто повертатися в ринг

    Джерело: Xsport.ua

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    Володимир Кличко бокс Джеймс Алі Башир
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