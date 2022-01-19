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    Шевченко відмовився очолити «Галатасарай». Він залишився на контракті в «Дженоа»

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    Андрій Шевченко не квапиться розривати угоду з італійським клубом - Шевченко відмовився очолити «Галатасарай». Він залишився на контракті в «Дженоа»
    Андрій Шевченко не квапиться розривати угоду з італійським клубом
    фото з відкритих джерел

    Український тренер не розірвав угоду з італійським клубом

    Андрій Шевченко відмовився очолити турецький «Галатасарай», який нещодавно залишив один з найвідоміших місцевих тренерів Фатіх Терім. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

    За інформацією джерела, Шевченку надійшла пропозиція переїхати до Стамбула за кілька днів до відставки з «Дженоа». Він відповів відмовою, адже його контракт розрахований до 2024 року. Його не переривали, а українець разом з тренерським штабом і надалі отримуватиме зарплату, яка в Шевченка складає майже 2,5 млн євро на рік.

    Наявність угоди Шевченка з «Дженоа» робить неможливим отримати компенсацію одразу після звільнення. Такі ж самі угоди з «Дженоа» має інший інший колишній тренер команди Давиде Баллардіні.

    Якби тренерський штаб і «Дженоа» одразу б припинили стосунки, то сума компенсації склала б 20 млн євро.

    Раніше Шевченко прокоментував свою відставку.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
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    Шевченко відмовився очолити «Галатасарай». Він залишився на контракті в «Дженоа»