Призерка Олімпіади – про смерть атлетки в Одесі: У спортсменів високий больовий поріг, відчуття межі притупляється



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Катерина Катющева була збірницею України з добового бігу Фото із соцмереж

Ірина Ліщинська висловила співчуття рідним Катерини Катющевої

Срібна призерка Олімпіади-2008 у Пекіні з бігу на 1500 м Ірина Ліщинська висловила свою думку стосовно загибелі під час змагань в Одесі ультрамарафонки, збірниці України з добового бігу Катерини Катющевої. 13 червня атлетка отримала тепловий удар приблизно за десять кілометрів до фінішу 67-кілометрової дистанції. У напівпритомному стані Катерина зійшла з траси приблизно на 50-100 метрів у бік і там втратила свідомість.

Пошуки Катющевої тривали вісім годин. Після госпіталізації лікарі діагностували в 31-річної спортсменки інсульт. Врятувати її не вдалося.

«Зазвичай у спортсменів дуже високий больовий поріг і відчуття межі притупляються, - написала Ліщинська. – Є звичка працювати до відмови. В якийсь момент, особливо в спеку і коли ти терпиш, можна не помітити як біжиш на автопілоті, ніби несвідомо. І це небезпечно, так як відключається режим самозбереження. На жаль, Катерину не повернути. Спочивай з миром. Вічна пам'ять».

Нагадаємо, що 16 червня в режимі відеоконференції відбулося перше засідання робочої групи Федерації легкої атлетики України, створеної з приводу трагедії під час трейлу на Одещині. В результаті обговорень була відпрацьована стратегія подальших дій, яку зосередили в десяти пунктах.