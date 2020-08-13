Два голи в додатковий час вивели «ПСЖ» у півфінал Ліги чемпіонів



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Атака футболістів «Аталанти» Twitter УЄФА

Визначився перший учасник півфіналу Ліги чемпіонів

На арені «Ештадіу ду Бенфіка» відбувся поєдинок чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА за участі «Парі Сен-Жермен» та «Аталанти» українця Руслана Маліновського.

Перша частина тайму завершилася трьома ударами італійців в площину воріт проти жодного у «ПСЖ». Натомість французька сторона володіла м’ячем 60 відсотків часу.

«Аталанта» вийшла вперед на 27 хвилині. При атаці бергамців м’яч відлетів до Маріо Пашаліча. Хорват знаходився у чужій карній зоні та завдав обвідний удар майже у дев’ятку воріт – 1:0. Відповідь парижан сталася негайно. Неймар прокинув м’яч між ніг Пашалічу, пройшов кількох суперників та завдав гострого удару низом – м’яч пройшов в лічених сантиметрах від цілі.

Довгий час французам не вдавалося скрити захисні редути «Аталанти». Тільки на 90 хвилині простріл Неймара замкнув Маркіньос, а в додатковий час з передачі Мбаппе відзначився нападник Шупо-Мотінг – 2:1.

Зауважимо, що з 59 хвилини на полі з’явився півзахисник збірної України Руслан Маліновський, але не зумів здійснити результативні дії.

«Аталанта» (Італія) – «ПСЖ» (Франція) 1:2

Голи:

1:0 – Пашаліч, 1:1 - Маркіньос, 1:2 - Шупо-Мотінг.

одамо, в інших парах чвертьфіналу «Манчестер Сіті» зіграє із «Ліоном», «Барселона» зустрінеться із «Баварією», а «Атлетіко» з «РБ Лейпциг».