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    Два голи в додатковий час вивели «ПСЖ» у півфінал Ліги чемпіонів

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    Атака футболістів &laquo;Аталанти&raquo; - Два голи в додатковий час вивели «ПСЖ» у півфінал Ліги чемпіонів
    Атака футболістів «Аталанти»
    Twitter УЄФА

    Визначився перший учасник півфіналу Ліги чемпіонів

    На арені «Ештадіу ду Бенфіка» відбувся поєдинок чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА за участі «Парі Сен-Жермен» та «Аталанти» українця Руслана Маліновського.

    Перша частина тайму завершилася трьома ударами італійців в площину воріт проти жодного у «ПСЖ». Натомість французька сторона володіла м’ячем 60 відсотків часу.

    «Аталанта» вийшла вперед на 27 хвилині. При атаці бергамців м’яч відлетів до Маріо Пашаліча. Хорват знаходився у чужій карній зоні та завдав обвідний удар майже у дев’ятку воріт – 1:0. Відповідь парижан сталася негайно. Неймар прокинув м’яч між ніг Пашалічу, пройшов кількох суперників та завдав гострого удару низом – м’яч пройшов в лічених сантиметрах від цілі.

    Довгий час французам не вдавалося скрити захисні редути «Аталанти». Тільки на 90 хвилині простріл Неймара замкнув Маркіньос, а в додатковий час з передачі Мбаппе відзначився нападник Шупо-Мотінг – 2:1.

    Зауважимо, що з 59 хвилини на полі з’явився півзахисник збірної України Руслан Маліновський, але не зумів здійснити результативні дії.

    «Аталанта» (Італія) – «ПСЖ» (Франція) 1:2

    Голи:

    1:0 –  Пашаліч, 1:1 - Маркіньос, 1:2 - Шупо-Мотінг.

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    Два голи в додатковий час вивели «ПСЖ» у півфінал Ліги чемпіонів
    Два голи в додатковий час вивели «ПСЖ» у півфінал Ліги чемпіонів
    Два голи в додатковий час вивели «ПСЖ» у півфінал Ліги чемпіонів

    одамо, в інших парах чвертьфіналу «Манчестер Сіті» зіграє із «Ліоном», «Барселона» зустрінеться із «Баварією», а «Атлетіко» з «РБ Лейпциг».  

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    Ліга чемпіонів ФК Парі Сен-Жермен
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