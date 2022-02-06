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    Стало відомо, чому в українки пішла кров із носа під час гонки на Олімпіаді

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    Вікторія Олех боролася на трасі сама з собою - Стало відомо, чому в українки пішла кров із носа під час гонки на Олімпіаді
    Вікторія Олех боролася на трасі сама з собою
    фото: НОК

    Вікторії Олех пропонували зійти з дистанції, але вона фінішувала

    Українка Вікторія Олех фінішувала в першій гонці лижників з закривавленим обличчям. Як з’ясувалося, за 12 км до фінішу у неї із носа пішла кров. Спортсменці пропонували зійти з дистанції, проте вона вирішила бігти до кінця.

    Головний тренер з лижних гонок Олександр Пуцко у коментарі Національному комітету України розповів про інцидент.

    «Вікторія боролася сама з собою, – сказав Пуцко. – На першому колі побачив, що в неї пішла носом кров, що дуже мене налякало. Порадив зійти з дистанції, та вона не зупинилась – продовжила боротьбу й дійшла до кінця».

    Прокоментувала неприємність і сама лижниця.

    «Тут 1800 метрів над рівнем моря. Мабуть, тиск. У мене в п'ятницю напередодні гонки таке було: на зарядці кров із носа пішла. І ось у суботу під час скіатлону це знову повторилося», – наводить слова Олех «Обозреватель».

    Вікторія Олех дебютує на Олімпійських іграх. В скіатлоні вона посіла 60-те місце.

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    Теги: Олімпіада лижний спорт
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    Стало відомо, чому в українки пішла кров із носа під час гонки на Олімпіаді