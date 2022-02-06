Стало відомо, чому в українки пішла кров із носа під час гонки на Олімпіаді

Вікторія Олех боролася на трасі сама з собою

Вікторії Олех пропонували зійти з дистанції, але вона фінішувала

Українка Вікторія Олех фінішувала в першій гонці лижників з закривавленим обличчям. Як з’ясувалося, за 12 км до фінішу у неї із носа пішла кров. Спортсменці пропонували зійти з дистанції, проте вона вирішила бігти до кінця.

Головний тренер з лижних гонок Олександр Пуцко у коментарі Національному комітету України розповів про інцидент.

«Вікторія боролася сама з собою, – сказав Пуцко. – На першому колі побачив, що в неї пішла носом кров, що дуже мене налякало. Порадив зійти з дистанції, та вона не зупинилась – продовжила боротьбу й дійшла до кінця».

Прокоментувала неприємність і сама лижниця.

«Тут 1800 метрів над рівнем моря. Мабуть, тиск. У мене в п'ятницю напередодні гонки таке було: на зарядці кров із носа пішла. І ось у суботу під час скіатлону це знову повторилося», – наводить слова Олех «Обозреватель».

Вікторія Олех дебютує на Олімпійських іграх. В скіатлоні вона посіла 60-те місце.