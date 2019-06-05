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    Новий воротар збірної України заспівав на презентації українську пісню (відео)

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    Юрій Паньків не зрікся коріння - Новий воротар збірної України заспівав на презентації українську пісню (відео)
    Юрій Паньків не зрікся коріння
    1Football

    Вокальними даними Юрій Паньків не вразив, але кожному своє

    Довикликаний у національну збірну України з футболу воротар «Олександрії» Юрій Паньків заспівав на базі команди в Харкові «пісню новачка».

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    На відміну від більшості збірників, Юрій обрав не російську, а українську композицію - «Їхали козаки» гурту «Тінь сонця». Що з того вийшло - судіть самі.

    Зауважимо, що 34-річний дебютант збірної Паньків народився 3 листопада 1984 року у Львові. Не пробившись до основи «Карпат», він транзитом через ФК «Львів» переїхав у чернігівську «Десну», потім - тернопільську «Ниву». Але знайшов себе у футболі, лише опинившись у 2009 році в Олександрії. Звідти Юрій на нетривалий час переходив у київський «Арсенал», донецький «Металург», який трансформувався в кам'янську «Сталь» і врешті в 2017-му знову опинився в «Олександрії».

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