«Динамо» насилу врятувалося в матчі з «Олександрією» (відео)



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«Олександрія» була ближчою до перемоги в матчі з «Динамо» UA-Футбол

Майбутні срібний і бронзовий призери зіграли внічию

Центральний матч 27-го туру української Прем'єр-ліги відбувся у Києві. Друга і третя команди розійшлися миром, хоча гості, швидко відкривши рахунок, могли претендувати на перемогу. Якби не ланцюжок із трьох травм, у наслідок яких олександрійці втратили трьох провідних футболістів - автора голу Валерія Лучкевича, Андрія Цурікова, який розігнав гольову атаку і центрального оборонця Антона Шендрика.

«Динамо» (Київ) – «Олександрія» – 1:1

Голи: Валерій Лучкевич (8). 1:1 - Русин (65)

«Динамо»: Бущан – Микита Кравченко (Євген Ісаєнко, 88), Артем Шабанов, Кадар, Віталій Миколенко – Шепелєв (Русин, 60), Буяльський – Віктор Циганков (к), Олександр Андрієвський, Цитаїшвілі (Шапаренко, 46) - Карлос Де Пена. Тренер – Олександр Хацкевич

«Олександрія»: Паньків (к) - Павло Пашаєв, Бобогло, Шендрик (Дедечко, 54), Цуріков (Кирило Ковалець, 32) - Андрій Запорожан (к) - Валерій Лучкевич (Гречишкін, 26), Банада, Артем Полярус, Задерака - Сітало. Тренер - Володимир Шаран

Судді: Максим Козиряцький (Запоріжжя) - Чортоляс (Херсон), Денис Шудрик (Сімферополь)

Попередження: Микита Кравченко (45+1) - Бабогло (36), Гречишкін (89)

4 травня. Київ. НСК «Олімпійський»

«Динамо» (Київ) – «Олександрія». Гол Лучкевича

Врятуватися «Динамо» вдалося лише після того, як після перерви на полі з'явився єдиний із здорових чистих номінальних форвардів Назарій Русин.

«Динамо» (Київ) – «Олександрія». Гол Русина

Після цієї нічиєї 13-очковий відрив «Динамо» від «Олександрії» зберігся. Від «Шахтаря», який о 19:30 розпочне матч проти «Львова», кияни відстають на шість очок. «Олександрія» випереджає «Зорю», яка іде четвертою, на десять очок.