«Динамо» насилу врятувалося в матчі з «Олександрією» (відео)
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Майбутні срібний і бронзовий призери зіграли внічию
Центральний матч 27-го туру української Прем'єр-ліги відбувся у Києві. Друга і третя команди розійшлися миром, хоча гості, швидко відкривши рахунок, могли претендувати на перемогу. Якби не ланцюжок із трьох травм, у наслідок яких олександрійці втратили трьох провідних футболістів - автора голу Валерія Лучкевича, Андрія Цурікова, який розігнав гольову атаку і центрального оборонця Антона Шендрика.
«Динамо» (Київ) – «Олександрія» – 1:1
Голи: Валерій Лучкевич (8). 1:1 - Русин (65)
«Динамо»: Бущан – Микита Кравченко (Євген Ісаєнко, 88), Артем Шабанов, Кадар, Віталій Миколенко – Шепелєв (Русин, 60), Буяльський – Віктор Циганков (к), Олександр Андрієвський, Цитаїшвілі (Шапаренко, 46) - Карлос Де Пена. Тренер – Олександр Хацкевич
«Олександрія»: Паньків (к) - Павло Пашаєв, Бобогло, Шендрик (Дедечко, 54), Цуріков (Кирило Ковалець, 32) - Андрій Запорожан (к) - Валерій Лучкевич (Гречишкін, 26), Банада, Артем Полярус, Задерака - Сітало. Тренер - Володимир Шаран
Судді: Максим Козиряцький (Запоріжжя) - Чортоляс (Херсон), Денис Шудрик (Сімферополь)
Попередження: Микита Кравченко (45+1) - Бабогло (36), Гречишкін (89)
4 травня. Київ. НСК «Олімпійський»
Врятуватися «Динамо» вдалося лише після того, як після перерви на полі з'явився єдиний із здорових чистих номінальних форвардів Назарій Русин.
Після цієї нічиєї 13-очковий відрив «Динамо» від «Олександрії» зберігся. Від «Шахтаря», який о 19:30 розпочне матч проти «Львова», кияни відстають на шість очок. «Олександрія» випереджає «Зорю», яка іде четвертою, на десять очок.