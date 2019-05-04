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    «Динамо» насилу врятувалося в матчі з «Олександрією» (відео)

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    &laquo;Олександрія&raquo; була ближчою до перемоги в матчі з &laquo;Динамо&raquo; - «Динамо» насилу врятувалося в матчі з «Олександрією» (відео)
    «Олександрія» була ближчою до перемоги в матчі з «Динамо»
    UA-Футбол

    Майбутні срібний і бронзовий призери зіграли внічию

    Центральний матч 27-го туру української Прем'єр-ліги відбувся у Києві. Друга і третя команди розійшлися миром, хоча гості, швидко відкривши рахунок, могли претендувати на перемогу. Якби не ланцюжок із трьох травм, у наслідок яких олександрійці втратили трьох провідних футболістів - автора голу Валерія Лучкевича, Андрія Цурікова, який розігнав гольову атаку і центрального оборонця Антона Шендрика.

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    «Динамо» (Київ) – «Олександрія» – 1:1

    Голи: Валерій Лучкевич (8). 1:1 - Русин (65)

    «Динамо»: Бущан – Микита Кравченко (Євген Ісаєнко, 88), Артем Шабанов, Кадар, Віталій Миколенко – Шепелєв (Русин, 60), Буяльський – Віктор Циганков (к), Олександр Андрієвський, Цитаїшвілі (Шапаренко, 46) - Карлос Де Пена. Тренер – Олександр Хацкевич
    «Олександрія»: Паньків (к) - Павло Пашаєв, Бобогло, Шендрик (Дедечко, 54), Цуріков (Кирило Ковалець, 32) - Андрій Запорожан (к) - Валерій Лучкевич (Гречишкін, 26), Банада, Артем Полярус, Задерака - Сітало. Тренер - Володимир Шаран

    Судді: Максим Козиряцький (Запоріжжя) - Чортоляс (Херсон), Денис Шудрик (Сімферополь)

    Попередження: Микита Кравченко (45+1) - Бабогло (36), Гречишкін (89)

    4 травня. Київ. НСК «Олімпійський»

    «Динамо» (Київ) – «Олександрія». Гол Лучкевича

    Врятуватися «Динамо» вдалося лише після того, як після перерви на полі з'явився єдиний із здорових чистих номінальних форвардів Назарій Русин.

    «Динамо» (Київ) – «Олександрія». Гол Русина

    Після цієї нічиєї 13-очковий відрив «Динамо» від «Олександрії» зберігся. Від «Шахтаря», який о 19:30 розпочне матч проти «Львова», кияни відстають на шість очок. «Олександрія» випереджає «Зорю», яка іде четвертою, на десять очок. 

     Читайте також: Ігор Суркіс розповів про майбутнє Хацкевича і Циганкова в «Динамо»
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    ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК Олександрія Ігор Суркіс Віктор Циганков Олександр Хацкевич Георгій Цитаїшвілі Володимир Шаран Микола Шапаренко Віталій Миколенко Олександрія Валерій Лучкевич Назарій Русин Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Артем Шабанов Юрій Паньків Павло Пашаєв Андрій Цуріков Євген Банада Андрій Запорожан Кирило Ковалець Денис Дедечко Максим Задерака Артем Полярус Олександр Андрієвський Сергій Сітало Владислав Бабогло Дмитро Гречишкін Максим Козиряцький
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