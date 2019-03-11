Порятунок у меншості та непризначений пенальті: «Олександрія» та «Олімпік» завершили скандалом



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«Олександрія» та «Олімпік» завершили матч результатом, який не задовольнив жодну зі сторін ФК Олександрія

За підсумками матчу найдосвідченіший український арбітр порадив судді Бойку закінчувати з суддівством

21-й тур української Прем'єр-ліги завершувався матчем в Олександрії. Як і три з п'яти попередніх поєдинків, цей теж закінчився внічию, але мав ознаки скандальності.

«Олександрія» - «Олімпік» (Донецьк) - 1:1

Голи: 1:0 - Кирило Ковалець (69). 1:1 - Матар Діейє (88)

«Олександрія»: Паньків – Павло Пашаєв (Цуріков, 10), Бабогло, Шендрик, Валерій Лучкевич - Банада, Запорожан (к) - Кирило Ковалець (Олексій Довгий, 82), Дедечко (Задерака, 46), Полярус – Сітало. Тренер – Володимир Шаран

«Олімпік»: Бетім Халімі – Ксьонз, Євген Цимбалюк, Снурніцин, Вантух (Шиндер, 90+2) – Віталій Кольцов (Політило, 63) - Геннадій Пасич (Євген Пасич, 68), Максим Тейшейра, Олексій Гай, Віталій Балашов – Матар Діейє. Тренер - В’ячеслав Шевчук

Судді: Сергій Бойко (Іванків) - Корнійко (Миргород), Холодинський (Лозова)

Попередження: Дедечко (41), Кирило Ковалець (54), Задерака (59), Банада (80), Полярус (90+2)

На 79-й хвилині попереджено, на 83-й хвилині вилучено (друге попередження) Максима Тейшейру

10 березня. Олександрія. Стадіон «Ніка». 1 063 глядачі

«Олександрія» - «Олімпік» (Донецьк) - 1:1

Після гри наставник «Олімпіка» В'ячеслав Шевчук звинуватив арбітра матчу Сергія Бойка в помилкових рішеннях. Скажімо, на думку тренера, рефері несправедливо вилучив Максима Тейшейру і не призначив на заключних хвилинах, уже після того, як донеччани у меншості відігралися, у ворота Юрія Паньківа пенальті.

Згоден з Шевчуком екс-арбітр ФІФА, рекордсмен за кількістю проведених у вищому дивізіоні матчів Сергій Шебек. Більше того, експерт вважає, що помилявся Бойко частіше.

«Варто проаналізувати роботу Бойка в попередніх іграх УПЛ, - каже екс-суддя в коментарі UA-Футболу. - Чемпіонат лише на екваторі, а у нього уже третій поєдинок з кричущими помилками. В дев'ятому турі, розсудивши «Ворсклу» і «Зорю», призначив смішний пенальті за начебто фол проти Сергійчука, хоча фолив у тому епізоді якраз Михайло. Це – двійка від суддівського спостерігача. А потім була скандальна гра «Шахтар» - «Десна», в якій Бойко показував червоні картки, а потім їх відміняв. Також двійка.

Відсидів тривалу дискваліфікацію, отримав нове призначення і знову наламав дров. Насмішив футбольну громадськість. Це лише Бойко вміє не дати два явних одинадцятиметрових удари. На 59-й хвилині Задерака прокинув собі м'яч на хід, і тут же Тейшейра, не встигаючи до м'яча, вдарив суперника по стегну. Чистий одинадцятиметровий, але у Бойка – свої правила гри, у відповідності до яких постраждалий Задерака ще й отримав жовту картку.

А вже на 90+1-й хвилині не назначив ще більш явний пенальті вже у ворота «Олександрії». Пройшла подача, Матар мав намір зіграти в м'яч, а Банада в боротьбі двома руками завалив гравця «Олімпіка» на газон. Бойко перебував в гарній позиції, але проігнорував епізод. Дивно, чому так. Якщо відверто, то це третя двійка за короткий проміжок часу, після якої Бойко повинен бути надовго відсторонений від роботи в УПЛ. При іншому керівнику Сергій давно був би переведений в першу лігу, або завершив би з суддівством. Бойку треба повісити свисток на цвях і не мучити ні себе, ні український футбол».

Зауважимо, що після цієї нічиєї «Олександрія» з 38-ма залишається третьою. Четверта «Зоря» відстає на шість пунктів, а друге «Динамо» попереду на дев'ять. «Олімпік» з 20-ма очками десятий.