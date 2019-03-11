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    Порятунок у меншості та непризначений пенальті: «Олександрія» та «Олімпік» завершили скандалом

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    &laquo;Олександрія&raquo; та &laquo;Олімпік&raquo; завершили матч результатом, який не задовольнив жодну зі сторін - Порятунок у меншості та непризначений пенальті: «Олександрія» та «Олімпік» завершили скандалом
    «Олександрія» та «Олімпік» завершили матч результатом, який не задовольнив жодну зі сторін
    ФК Олександрія

    За підсумками матчу найдосвідченіший український арбітр порадив судді Бойку закінчувати з суддівством

    21-й тур української Прем'єр-ліги завершувався матчем в Олександрії. Як і три з п'яти попередніх поєдинків, цей теж закінчився внічию, але мав ознаки скандальності.

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    «Олександрія» - «Олімпік» (Донецьк) - 1:1

    Голи: 1:0 - Кирило Ковалець (69). 1:1 - Матар Діейє (88)
    «Олександрія»: Паньків – Павло Пашаєв (Цуріков, 10), Бабогло, Шендрик, Валерій Лучкевич - Банада, Запорожан (к) - Кирило Ковалець (Олексій Довгий, 82), Дедечко (Задерака, 46), Полярус – Сітало. Тренер – Володимир Шаран
    «Олімпік»: Бетім Халімі – Ксьонз, Євген Цимбалюк, Снурніцин, Вантух (Шиндер, 90+2) – Віталій Кольцов (Політило, 63) - Геннадій Пасич (Євген Пасич, 68), Максим Тейшейра, Олексій Гай, Віталій Балашов – Матар Діейє. Тренер - В’ячеслав Шевчук
    Судді: Сергій Бойко (Іванків) - Корнійко (Миргород), Холодинський (Лозова)
    Попередження: Дедечко (41), Кирило Ковалець (54), Задерака (59), Банада (80), Полярус (90+2)
    На 79-й хвилині попереджено, на 83-й хвилині вилучено (друге попередження) Максима Тейшейру
    10 березня. Олександрія. Стадіон «Ніка». 1 063 глядачі

    «Олександрія» - «Олімпік» (Донецьк) - 1:1

    Після гри наставник «Олімпіка» В'ячеслав Шевчук звинуватив арбітра матчу Сергія Бойка в помилкових рішеннях. Скажімо, на думку тренера, рефері несправедливо вилучив Максима Тейшейру і не призначив на заключних хвилинах, уже після того, як донеччани у меншості відігралися, у ворота Юрія Паньківа пенальті.

    Згоден з Шевчуком екс-арбітр ФІФА, рекордсмен за кількістю проведених у вищому дивізіоні матчів Сергій Шебек. Більше того, експерт вважає, що помилявся Бойко частіше.

    «Варто проаналізувати роботу Бойка в попередніх іграх УПЛ, - каже екс-суддя в коментарі UA-Футболу. - Чемпіонат лише на екваторі, а у нього уже третій поєдинок з кричущими помилками. В дев'ятому турі, розсудивши «Ворсклу» і «Зорю», призначив смішний пенальті за начебто фол проти Сергійчука, хоча фолив у тому епізоді якраз Михайло. Це – двійка від суддівського спостерігача. А потім була скандальна гра «Шахтар» - «Десна», в якій Бойко показував червоні картки, а потім їх відміняв. Також двійка.

    Відсидів тривалу дискваліфікацію, отримав нове призначення і знову наламав дров. Насмішив футбольну громадськість. Це лише Бойко вміє не дати два явних одинадцятиметрових удари. На 59-й хвилині Задерака прокинув собі м'яч на хід, і тут же Тейшейра, не встигаючи до м'яча, вдарив суперника по стегну. Чистий одинадцятиметровий, але у Бойка – свої правила гри, у відповідності до яких постраждалий Задерака ще й отримав жовту картку.

    А вже на 90+1-й хвилині не назначив ще більш явний пенальті вже у ворота «Олександрії». Пройшла подача, Матар мав намір зіграти в м'яч, а Банада в боротьбі двома руками завалив гравця «Олімпіка» на газон. Бойко перебував в гарній позиції, але проігнорував епізод. Дивно, чому так. Якщо відверто, то це третя двійка за короткий проміжок часу, після якої Бойко повинен бути надовго відсторонений від роботи в УПЛ. При іншому керівнику Сергій давно був би переведений в першу лігу, або завершив би з суддівством. Бойку треба повісити свисток на цвях і не мучити ні себе, ні український футбол».

    Зауважимо, що після цієї нічиєї «Олександрія» з 38-ма залишається третьою. Четверта «Зоря» відстає на шість пунктів, а друге «Динамо» попереду на дев'ять. «Олімпік» з 20-ма очками десятий.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Сергій Бойко ФК Олімпік ФК Олександрія Володимир Шаран В'ячеслав Шевчук Сергій Шебек Валерій Лучкевич Сергій Політило Олексій Гай Павло Ксьонз Юрій Паньків Бетім Халімі Павло Пашаєв Андрій Цуріков Євген Цимбалюк Максим Тейшейра Євген Банада Антон Шиндер Андрій Запорожан Віталій Кольцов Кирило Ковалець Матар Діейє Олексій Довгий Денис Дедечко Максим Задерака Артем Полярус Геннадій Пасич Євген Пасич Віталій Балашов
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