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Одіозна олімпійська чемпіонка звинуватила царя у тому, що росіяни не довіряють депутатам

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Одіозна олімпійська чемпіонка звинуватила царя у тому, що росіяни не довіряють депутатам
Миколі Другому дісталося від Родніної

Родніна: Спочатку у нас цар у 1917 році від усього відмовився, потім комуністи відмовилися

Радянська фігуристка, триразова олімпійська чемпіонка (1972, 1976, 1980 роки), а нині одіозна депутатка Держдуми РФ Ірина Родніна розповіла про причини недовіри росіян до депутатів. Про це повідомляє «Главком».

«Ми не мали довіри до керівництва країни, цю довіру зрадили, коли країни (СРСР) не стало. Та влада, яка була 1991 року, просто зрадила народ. Спочатку у нас цар у 1917 році від усього відмовився, потім комуністи відмовилися. Тому недовіра до депутатів має під собою ґрунт», – розповіла Родніна.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: Державна Дума росія спорт

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