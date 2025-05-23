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У Росії розбився вертоліт Мі-8

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Росії розбився вертоліт Мі-8
Вертоліт міг впасти через відмову двигуна
скріншот з відео

За попередньою інформацією, екіпаж судна не вижив

Поблизу Наришкіно Орловської області розбився вертоліт Мі-8. За попередніми даними, внаслідок авіакатастрофи екіпаж судна загинув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що після падіння відбулася детонація боєприпасів: зафіксовано пожежу та вибухи. За даними рятувальників, постраждалих серед цивільного населення немає.

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Повідомляється, що Мі-8 летів у бік Смоленської області, а саме на аеродром базування у Вʼяземському районі. Вертоліт міг впасти через відмову двигуна.

Нагадаємо, у Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі. Також у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25.

Як повідомлялося, у Франції під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet з пілотажної групи Patrouille de France. Пілоти змогли катапультуватися і вижили.

Винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань. Зазначається, що пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.

Раніше винищувач Hornet потрапив в авіакатастрофу в місті Рованіємі. Міжнародний аеропорт на півночі Фінляндії в регіоні Лапландія, розташований за 2 км від села Санта-Клауса та 8 км від центру міста Рованіемі. Північне полярне коло проходить прямо через північний край злітно-посадкової смуги.

До слова, приватний літак на борту з шістьма людьми упав на житловий будинок у районі Сан-Дієго. Його мешканці врятувалися, однак пасажири та пілот літака вважаються загиблими. Зазначається, що літак не долетів до аеродрому через туманну погоду, врізавшись в лінію електропередач, а потім впав на житловий будинок. Через розлив авіаційного палива на місці падіння літака сталася масштабна пожежа: постраждали понад 10 будинків і згоріли понад 12 автомобілів. Восьмеро мешканців отримали травми і отруїлися димом, щонайменше 100 людей було евакуйовано.

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Теги: вертоліт авіакатастрофа росія

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