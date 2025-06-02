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Міжнародна федерація хокею підтвердила відсторонення Росії від Олімпіади-2026

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Міжнародна федерація хокею підтвердила відсторонення Росії від Олімпіади-2026
З 2022 року команди Росії відсторонені від міжнародних турнірів через російську агресію проти України

Російська хокейна збірна пропустить Олімпіаду в Італії

Групи для чоловічих та жіночих хокейних турнірів на Олімпійських іграх 2026 року сформовані без збірних команд Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Склад учасників турніру був сформований на підставі рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який не змінював своє рішення щодо недопуску російських команд на Ігри-2026.

«Після запиту Міжнародного олімпійського комітету щодо формування груп відповідно до його рекомендації від березня 2023 року IIHF завершила формування груп для чоловічих та жіночих хокейних турнірів на майбутніх зимових Олімпійських іграх 2026 року», – повідомили у пресслужбі IIHF.

Склади груп олімпійського чоловічого турніру з хокею

  • Група A: Канада, Швейцарія, Чехія, Франція
  • Група B: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Італія
  • Група C: США, Німеччина, Латвія, Данія

Склади груп олімпійського жіночого турніру з хокею

  • Група A: Канада, США, Фінляндія, Чехія, Швейцарія
  • Група B: Японія, Швеція, Німеччина, Італія, Франція

З 2022 року команди Росії та Білорусі відсторонені від міжнародних турнірів через російську агресію проти України.

Нагадаємо, легендарний російський хокеїст Павло Дацюк взяв участь в турнірі, який був присвячений російським окупантам.

25 травня в Єкатеринбурзі на льодовій арені «Авто» пройшов турнір з хокею, присвячений учасникам війни проти України.

«Турнір об'єднав військовослужбовців, їх близьких та рідних, представників силових структур, громадян та навчальних закладів Свердловської області. У змаганні взяли участь команди Уральського інституту ДПС МНС Росії «Вогненний щит», «СКА ЦВО», Управління Росгвардії та ветеранів хокейного клубу «Автомобіліст», – інформують російські пропагандистські ресурси.

На урочистому відкритті виступили керівниця Комітету сімей воїнів Вітчизни (КСВВ) Свердловської області Ганна Садиріна та активіста КСВВ Челябінської області Світлана Лаврентьєва. Обидві жінки є матерями ліквідованих російських окупантів.

«Справжнім подарунком для учасників та глядачів турніру стала присутність Павла Дацюка, легендарного хокеїста, уродженця Єкатеринбурга, дворазового володаря Кубка Стенлі, чемпіона Олімпійських ігор 2018 року», – підкреслюють російські пропагандисти.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: хокей Олімпіада росія

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