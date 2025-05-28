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Трамп втрачає терпіння щодо Путіна – Politico

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Трамп втрачає терпіння щодо Путіна – Politico
Дональд Трамп та Володимир Путін
фото: Reuters

«Путін невпинно наближається до того, щоб спалити «золотий міст», який Трамп простягнув йому»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав зрозуміти, що його терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна закінчується, попередивши, що той грається з вогнем, відмовляючись брати участь у серйозних мирних переговорах щодо припинення війни в Україні. Про це йдеться у матеріалі Politico, передає «Главком».

Водночас видання зазначає, що Трамп розчарований байдужістю Путіна до його пропозиції про перезавантаження відносин після мирного врегулювання, і досі не ухвалив рішення щодо зміни своєї політики.

«Путін невпинно наближається до того, щоб спалити «золотий міст», який Трамп простягнув йому», – пише видання.

Проте американські чиновники, з якими поспілкувалося видання, повідомили, що Трамп ще не прийняв остаточного рішення про те, чи вводити додаткові санкції проти Москви у відповідь на посилення атак РФ на Україну.

Автори статті додають, що Трамп погрожував посиленням санкцій проти Росії з перших днів свого перебування на посаді, але досі не виконав цих обіцянок – незважаючи на те, що путін неодноразово казав Трампу, що підтримує мир, «одночасно посилюючи свою кампанію бомбардувань в Україні».

Нагадаємо, джерела The Wall Street Journal зазначили, що Трамп розчарований останніми масованими обстрілами України на тлі активного переговорного процесу щодо мирного врегулювання.

Через це Білий дім розглядає нові варіанти санкційного тиску на Росію. Газета пише, що санкції передбачатимуть не тільки тиск на банківські операції, а йдеться про інші політичні та економічні важелі, що мають змусити російського диктатора Путіна погодитись на припинення вогню.

Також джерела в Білому домі розповіли виданню, що Трамп розчарований не тільки обстрілами, а й останньою розмовою з Путіним, коли диктатор не погодився на перемир'я.

Після цього Медведєв пригрозив Третьою світовою.

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Теги: США Дональд Трамп путін росія війна

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