Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Сибіга повідомив, скільки Росії коштує один день війни проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Сибіга повідомив, скільки Росії коштує один день війни проти України
Міністр наголосив, що санкції проти Росії потрібно посилювати
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

Згідно з цьогорічним російським бюджетом, близько третини коштів заплановано на оборону

Російська Федерація щодня витрачає на війну проти України близько $1 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Міністерства закордонних справ України Андрія Сибігу в інтерв'ю Haqqin

«Вартість одного дня війни для Росії становить майже один мільярд доларів. Скільки благ вони змогли б принести своєму народу за ці гроші! А що вони роблять замість цього? Сіють смерть!» – каже він.

За словами міністра, санкції проти Росії є дієвими, однак їх потрібно посилювати та перекривати шляхи для обходу. «Росія шукає і знаходить шляхи для обходу санкцій. Ось чому важливі вторинні санкції, особливо щодо третіх країн, які допомагають Росії обходити їх. Я можу вам точно сказати: санкції працюють! Їх треба посилювати і закривати шляхи, за допомогою яких Росія обходить санкції. Інакше ми не зможемо зупинити Росію», – пояснив Сибіга.

Нагадаємо, у 2024 році один день війни коштував Україні 5,7 млрд грн або $142 млн. Загалом видатки на оборону із фонду державного бюджету становили майже 2,1 трлн грн або $51,9 млрд. Водночас у 2025 році на оборону планують витратити 2,2 трлн грн – це понад чверть ВВП.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про бюджет РФ на 2025 рік. Згідно з ним, близько третини державних коштів заплановано на оборону. Загалом доходи російського бюджету становитимуть понад 40 трлн рублів. З них 13,5 трлн рублів (понад $145 млрд), або 32,5% бюджетних коштів, підуть на оборону. Це більше, якщо порівнювати з 2024 роком, коли на це виділили 28,3% бюджету.

До слова, загальна вартість відновлення України впродовж наступного десятиліття має скласти $524 млрд. Нові дані Світового банку перевищують попередню оцінку на $38 млрд. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, держава вже визначила основні принципи відбудови: відбудувати краще, ніж було, принципи безпечності, енергоефективності, безбар’єрності та інклюзивності.

Читайте також:

Теги: Андрій Сибіга росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Губернієв вважає, що зараз перед Росією стоїть завдання мінімізувати ризики
«Деградує». Пропагандист Губернієв розповів про стан справ у російському спорті
19 травня, 15:30
Тетяна Тарасова прокоментувала звернення російських фігуристів до МОК та ISU
«Нелюди вирішили поховати». Тренерка з РФ прокоментувала скандал навколо російських фігуристів
17 травня, 19:43
Зеленський відвідав саміт Європейської політичної спільноти, що проходить у Тирані
Пріоритет №1 – повне, безумовне й чесне припинення вогню
16 травня, 16:30
Помічник Путіна заявив, що Росія готова до компромісів на перемовинах з Україною
Помічник Путіна заявив, що Росія готова до компромісів на перемовинах з Україною
15 травня, 16:55
РФ з початку війни втратила 48547 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 
Втрати ворога станом на 15 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
15 травня, 07:51
Туск пообіцяв розшукати всіх винних: «Ми знайдемо кожного з вас»
Туск звинуватив Росію у підпалі торгівельного центру у Варшаві
12 травня, 00:59
Москва зробила революцію у використанні безпілотників, що мало руйнівні наслідки не тільки на полі бою, а й у містах
Росія «стирає» перевагу України в дронах: тривожний прогноз від FT
11 травня, 15:49
Пропагандистська машина розкручуватиме меседж, що Україна, мовляв, не хоче миру
Путін вдався до політичного айкідо і відкинув ультиматум Європи
11 травня, 10:40
Російський уряд переконаний, що падіння світових цін на нафту продовжиться
Росія змінить правила для своїх нафтових компаній, аби фінансувати війну – Bloomberg
6 травня, 15:15

Економіка

США виступили проти зниження граничної ціни на російську нафту в комюніке G7
США виступили проти зниження граничної ціни на російську нафту в комюніке G7
Сибіга повідомив, скільки Росії коштує один день війни проти України
Сибіга повідомив, скільки Росії коштує один день війни проти України
Євро може стати повноцінною заміною долару: аналіз Європейського центрального банку
Євро може стати повноцінною заміною долару: аналіз Європейського центрального банку
Саудівська Аравія та Кувейт відкрили нове родовище нафти
Саудівська Аравія та Кувейт відкрили нове родовище нафти
Безробіття у ЄС: який тренд демонструє статистика
Безробіття у ЄС: який тренд демонструє статистика
Сюрприз від канадского долара: як політика Трампа вплинула на курс
Сюрприз від канадского долара: як політика Трампа вплинула на курс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 травня 2025
35K
Соціолог назвав двох лідерів, яким найбільше довіряють українці
23K
Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією
21K
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
20K
Солдата звільнили від покарання за СЗЧ. Що стало вирішальним у суді?

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua