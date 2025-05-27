Сибіга повідомив, скільки Росії коштує один день війни проти України

Згідно з цьогорічним російським бюджетом, близько третини коштів заплановано на оборону

Російська Федерація щодня витрачає на війну проти України близько $1 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Міністерства закордонних справ України Андрія Сибігу в інтерв'ю Haqqin.

«Вартість одного дня війни для Росії становить майже один мільярд доларів. Скільки благ вони змогли б принести своєму народу за ці гроші! А що вони роблять замість цього? Сіють смерть!» – каже він.

За словами міністра, санкції проти Росії є дієвими, однак їх потрібно посилювати та перекривати шляхи для обходу. «Росія шукає і знаходить шляхи для обходу санкцій. Ось чому важливі вторинні санкції, особливо щодо третіх країн, які допомагають Росії обходити їх. Я можу вам точно сказати: санкції працюють! Їх треба посилювати і закривати шляхи, за допомогою яких Росія обходить санкції. Інакше ми не зможемо зупинити Росію», – пояснив Сибіга.

Нагадаємо, у 2024 році один день війни коштував Україні 5,7 млрд грн або $142 млн. Загалом видатки на оборону із фонду державного бюджету становили майже 2,1 трлн грн або $51,9 млрд. Водночас у 2025 році на оборону планують витратити 2,2 трлн грн – це понад чверть ВВП.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про бюджет РФ на 2025 рік. Згідно з ним, близько третини державних коштів заплановано на оборону. Загалом доходи російського бюджету становитимуть понад 40 трлн рублів. З них 13,5 трлн рублів (понад $145 млрд), або 32,5% бюджетних коштів, підуть на оборону. Це більше, якщо порівнювати з 2024 роком, коли на це виділили 28,3% бюджету.

До слова, загальна вартість відновлення України впродовж наступного десятиліття має скласти $524 млрд. Нові дані Світового банку перевищують попередню оцінку на $38 млрд. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, держава вже визначила основні принципи відбудови: відбудувати краще, ніж було, принципи безпечності, енергоефективності, безбар’єрності та інклюзивності.