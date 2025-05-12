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Російські пропагандисти потрапили у скандал через день народження коханки Путіна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російські пропагандисти потрапили у скандал через день народження коханки Путіна
У 2022 році, після початку вторгнення Росії в Україну, низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої

«Матч ТВ» закрив коментарі під дописом про день народження Кабаєвої

Російський пропагандистський ресурс «Матч ТВ» закрив коментарі під постом із вітанням з днем народження колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої, яку ЗМІ називають коханкою російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком».

«Матч ТВ» закрив коментарі під дописом про день народження Кабаєвої на своїх сторінках і у Facebook, і у Вконтакте.

Водночас, під іншими дописами «Матч ТВ» у соцмережах можна залишати коментарі. Користувачі соцмереж, які коментують цю скандальну ситуацію, вважають, що російські пропагандисти бояться негативних коментарів щодо Кабаєвої та її коханця Путіна.

Аліна Кабаєва народилася 12 травня 1983 року.

У 2022 році, після початку вторгнення Росії в Україну, низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

13 травня 2022 року Велика Британія у зв'язку з агресією Росії проти України наклала санкції на Аліну Кабаєву через її наближеність до Володимира Путіна. 27 травня 2022 року проти Кабаєвої ввела санкції Канада.

3 червня 2022 року санкції проти Кабаєвої ввів Європейський союз. Зазначалося, що вона є головою ради директорів «Національної медіагрупи», холдингу, якому належать великі частки практично у всіх значущих російських федеральних ЗМІ, що відтворюють пропаганду російського уряду.

«Вона тісно пов'язана з президентом Росії Володимиром Путіним. Тому вона несе відповідальність за підтримку дій і політики, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України», – зазначили у ЄС.

10 червня 2022 року Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Кабаєвої.

28 червня 2022 року Австралія внесла до персонального санкційного списку Аліну Кабаєву. Обмеження передбачають заморожування активів, особам, які потрапили до переліку, заборонено в'їзд до країни.

2 серпня 2022 року санкції проти Кабаєвої ввели США.

28 вересня 2022 року санкції проти Кабаєвої ввела Нова Зеландія, а 7 жовтня 2022 року – Японія.

Нагадаємо, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта – титулованого кікбоксера Віталія Чернея

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що окупанта було ліквідовано 9 травня.

Варто зазначити, що у січні цього року російські ресурси повідомляли про затримання Чернея російською поліцією.

Теги: Аліна Кабаєва росія путін пропаганда

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