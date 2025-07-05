Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Одіозний член МОК оцінив шанси росіян на участь в Олімпіаді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Одіозний член МОК оцінив шанси росіян на участь в Олімпіаді
Тарпіщев є фігурантом санкційних списків України

Член МОК росіянин Тарпіщев незаконно відвідував анексований Крим

Одіозний президент Федерації тенісу Росії, член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Шаміль Тарпіщев висловився про шанси російських спортсменів взяти участь у зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

«Думаю, на сьогоднішній день є дуже великі шанси, що ми братимемо участь у зимових Олімпійських іграх, але у нейтральному статусі. У всякому разі, провідні федерації різних видів спорту виступають за це», – сказав Тарпіщев у розмові з російськими пропагандистами.

Тарпіщев є фігурантом санкційних списків України. Також він незаконно відвідував анексований Крим.

Раніше у МОК зазначили, що при ухваленні рішення про допуск російських спортсменів до Олімпійських ігор враховуватимуть зовнішньополітичну обстановку.

Новий президент організації Кірсті Ковентрі минулого тижня заявила, що питання допуску росіян до Олімпіади у нейтральному статусі буде розглянуто на наступних засіданнях виконкому МОК, запланованих на вересень та грудень.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Читайте також:

Теги: спорт Олімпіада пропаганда олімпійські ігри росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мусульмани – ахіллесова п’ята Росії: чому це важливо для України?
Ахіллесова п’ята Росії
10 червня, 09:29
Мірра Андрєєва та її сестра Еріка зробили фото з гірськолижником Єнджієвським та довіреною особою Путіна Олюніним
ЗМІ викрили шосту ракетку світу, яка лайкала пости на підтримку війни
7 червня, 14:34
У місті Енгельс Саратовської області росії горить нафтобаза «Комбінат Кристал»
У російському Енгельсі третій день горить атакована дронами нафтобаза
8 червня, 16:58
Атаковано «Новокуйбишевський завод каталізаторів»
У Самарській області атаковано «Новокуйбишевський завод каталізаторів»
14 червня, 07:43
Путін: Удар був не по житлових кварталах у Києві
Путін пояснив, чому повбивав десятки мирних людей у Києві 17 червня
19 червня, 03:12
Єрмак: Справи просуваються дуже добре
Єрмак заявив про нові «сюрпризи» для Росії
23 червня, 18:46
Красніков був чемпіоном світу з мотоперегонів
У Росії у ДТП загинув 20-разовий чемпіон світу
16 червня, 11:19
Ризик розростання конфлікту на Близькому Сході, і так охопленому безліччю криз, значно зріс
Росія оприлюднила цинічну заву щодо ударів США по Ірану
22 червня, 15:53
Зловмисник перебуває під вартою
Майор Повітряних сил із Львівщини підозрюється у роботі на РФ
3 липня, 10:14

Новини

Чемпіонка Європи з легкої атлетики повідомила, що у неї виявили рак
Чемпіонка Європи з легкої атлетики повідомила, що у неї виявили рак
Одіозний член МОК оцінив шанси росіян на участь в Олімпіаді
Одіозний член МОК оцінив шанси росіян на участь в Олімпіаді
Україна здобула першу нагороду чемпіонату Європи з плавання серед юніорів
Україна здобула першу нагороду чемпіонату Європи з плавання серед юніорів
Чемпіонат України з футболу серед жінок: формат і дата початку турніру у першій лізі
Чемпіонат України з футболу серед жінок: формат і дата початку турніру у першій лізі
Росіяни, які брали участь у турнірі на честь 70-річчя Путіна, потрапили до заявки Універсіади
Росіяни, які брали участь у турнірі на честь 70-річчя Путіна, потрапили до заявки Універсіади
Збірна України з жіночої боротьби посіла перше командне місце на чемпіонаті Європи U20
Збірна України з жіночої боротьби посіла перше командне місце на чемпіонаті Європи U20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2025
62K
Безпрецедентний випадок: Як чоловік з КНДР перетнув найукріпленіший кордон світу
40K
«Українські вертольоти» заявляють про атаку. До президента звернувся колектив компанії, ветерани та родини загиблих військових
13K
Пентагон перевірив запаси боєприпасів: NBC дізнався результати
12K
Абсолютна самотність Зеленського

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua