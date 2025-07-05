Одіозний член МОК оцінив шанси росіян на участь в Олімпіаді

Член МОК росіянин Тарпіщев незаконно відвідував анексований Крим

Одіозний президент Федерації тенісу Росії, член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Шаміль Тарпіщев висловився про шанси російських спортсменів взяти участь у зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

«Думаю, на сьогоднішній день є дуже великі шанси, що ми братимемо участь у зимових Олімпійських іграх, але у нейтральному статусі. У всякому разі, провідні федерації різних видів спорту виступають за це», – сказав Тарпіщев у розмові з російськими пропагандистами.

Тарпіщев є фігурантом санкційних списків України. Також він незаконно відвідував анексований Крим.

Раніше у МОК зазначили, що при ухваленні рішення про допуск російських спортсменів до Олімпійських ігор враховуватимуть зовнішньополітичну обстановку.

Новий президент організації Кірсті Ковентрі минулого тижня заявила, що питання допуску росіян до Олімпіади у нейтральному статусі буде розглянуто на наступних засіданнях виконкому МОК, запланованих на вересень та грудень.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.