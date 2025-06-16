У Росії у ДТП загинув 20-разовий чемпіон світу

Автомобіль марки Lada, яким керував Красніков, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з двома вантажівками

20-разовий чемпіон світу з мотоперегонів на льоду 40-річний росіянин Микола Красніков загинув у ДТП. Про це повідомляє «Главком».

«Жахлива новина. Сьогодні вранці не стало восьмиразового чемпіона світу в особистому заліку, 12-разового чемпіона світу в командному заліку, багаторазового чемпіона та володаря Кубка Росії з мотоперегонів на льоду Миколи Красникова. Співчуття сім'ї та близьким Миколи Олеговича. Це величезна втрата для вітчизняного мотоспорту та для всіх нас», – написав міністр спорту Башкортостану Руслан Хабібов.

За даними російських ресурсів, Красніков їхав із Нижньокамська до Уфи. Близько третьої ночі автомобіль марки Lada, яким він керував, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з двома вантажівками. Спортсмен помер від травм.

Нагадаємо, непереможений німецький боксер чеченського походження Абу Юсупов загинув у Берліні від ножового поранення. 39-річного спортсмена зарізали на вокзалі Гезундбруннен у столиці Німеччини. Невідомі вступили в конфлікт із росіянином, після чого його вдарили його ножем у шию. Інцидент стався у вівторок, 10 червня. Поліція надала першу допомогу Юсупову. У лікарні боксер помер, не приходячи до тями. У спортсмена залишилися дружина та троє дітей. Зловмисника, який убив Юсупова, наразі розшукує поліція.

Як повідомлялося, іранські ЗМІ повідомили, що двоє відомих іранських спортсменів загинули внаслідок ракетних ударів по країні у п'ятницю, 13 червня.

Спортсмен збірної Ірану з паделу Парса Мансур отримав смертельне поранення, коли повертався із тренування. Незабаром після цього він помер. Федерація тенісу Ірану висловила глибокі співчуття рідним та близьким атлета.

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