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Росія оприлюднила цинічну заву щодо ударів США по Ірану

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія оприлюднила цинічну заву щодо ударів США по Ірану
Ризик розростання конфлікту на Близькому Сході, і так охопленому безліччю криз, значно зріс
фото з відкритих джерел

Кремль обурився, що Вашингтон порушив міжнародне право, атакуючи суверенну державу

Росія засудила атаку США на ядерні об'єкти Ірану – свого найближчого союзника на Близькому Сході. Кремль обурився, що Вашингтон порушив міжнародне право, атакуючи суверенну державу. Як інформує «Главком», відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ Росії.

«Безвідповідальне рішення піддати ракетно-бомбовим ударам територію суверенної держави, хоч би якими аргументами вона обставлялася, грубо порушує міжнародне право, Статут ООН, резолюції Ради Безпеки ООН, яка раніше однозначно кваліфікувала подібні акції як неприпустимі. Викликає особливе занепокоєння, що удари здійснила країна, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН», – ідеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії.

Прикметно, що сама Росія напала на Україну, веде проти неї загарбницьку війну, порушує усі можливі норми міжнародного права та скеровує ракети на мирні міста.

«Ризик розростання конфлікту на Близькому Сході, і так охопленому безліччю криз, значно зріс. Особливе занепокоєння викликає збитки, завдані внаслідок нападів на іранські ядерні об'єкти глобальному режиму нерозповсюдження, що ґрунтується на Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Удари по Ірану завдали величезної шкоди авторитету ДНЯЗ та системі перевірки та моніторингу МАГАТЕ, що базується на ньому», – додали в російському МЗС.

Росія чекає від МАГАТЕ «якнайшвидшої професійної та чесної реакції без обтічних фраз та спроб ховатися за політичною рівновіддаленістю» та доповіді гендиректора агентства.

Крім того, РФ, яка розв'язала найкривавішу війну з часів Другої світової, вимагає реакції Ради Безпеки ООН.

«Необхідно колективно відкинути конфронтаційні дії США та Ізраїлю. Закликаємо припинити агресію, нарощувати зусилля щодо створення умов для повернення ситуації у політико-дипломатичне русло», – ідеться у заяві.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом».

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Президент також попередив Іран, що США можуть завдати нових ударів по інших цілях, якщо Тегеран не погодиться на мир, водночас виступаючи за дипломатичне врегулювання після свого рішення нанести удари в суботу.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Нагадаємо, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

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Теги: росія США Іран військові Вашингтон МАГАТЕ

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