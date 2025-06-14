У Самарській області атаковано «Новокуйбишевський завод каталізаторів»

На території підприємства видніється пожежа

Вранці, 14 червня з'явилась інформація про нічну таку дронів на «Новокуйбишевський завод каталізаторів», що розташований у Самарській області РФ, передає «Главком».

Губернатор регіону В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку дронів на область та заявив, що удари прийшлись по завод. Він додав, що постраждалих та руйнувань внаслідок атаки немає.

Тим часом з'явились відео, на який видніється пожежа на території підприємства та здіймається дим.

«Новокуйбишевський завод каталізаторів» – підприємство, що входить до структури «Роснафти», що спеціалізується на виробництві та регенерації каталізаторів для нафтопереробки та нафтохімії.

Завод випускає як серійні, так і дослідні партії каталізаторів, включно з матеріалами для гідропроцесів. На його базі працює експериментальний комплекс для розроблення і тестування нових технологій.

До слова, у ніч проти 14 червня дрони уразили підприємство «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї.

Зазначається, що це підприємство є найбільшим у Росії виробником азотних добрив та аміаку, що входить до групи «ЄвроХім».

Загальні виробничі потужності складають понад 1 мільйон тонн аміаку та 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік. Виробництво карбаміду досягає 0,89 мільйона тонн на рік.