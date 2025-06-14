Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Самарській області атаковано «Новокуйбишевський завод каталізаторів»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Самарській області атаковано «Новокуйбишевський завод каталізаторів»
Атаковано «Новокуйбишевський завод каталізаторів»
фото: соціальні мережі

На території підприємства видніється пожежа

Вранці, 14 червня з'явилась інформація про нічну таку дронів на «Новокуйбишевський завод каталізаторів», що розташований у Самарській області РФ, передає «Главком».

Губернатор регіону В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку дронів на область та заявив, що удари прийшлись по завод. Він додав, що постраждалих та руйнувань внаслідок атаки немає.

Тим часом з'явились відео, на який видніється пожежа на території підприємства та здіймається дим.

«Новокуйбишевський завод каталізаторів» – підприємство, що входить до структури «Роснафти», що спеціалізується на виробництві та регенерації каталізаторів для нафтопереробки та нафтохімії.

Завод випускає як серійні, так і дослідні партії каталізаторів, включно з матеріалами для гідропроцесів. На його базі працює експериментальний комплекс для розроблення і тестування нових технологій.

До слова, у ніч проти 14 червня дрони уразили підприємство «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї. 

Зазначається, що це підприємство є найбільшим у Росії виробником азотних добрив та аміаку, що входить до групи «ЄвроХім».

Загальні виробничі потужності складають понад 1 мільйон тонн аміаку та 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік. Виробництво карбаміду досягає 0,89 мільйона тонн на рік.

Читайте також:

Теги: пожежа завод росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок атаки одна цивільна особа поранена
«Дуже важка ніч». Очільник Рівненської ОВА повідомив про наслідки атаки
9 червня, 06:30
Гербст: Україні потрібна підтримка – і вона може змінити хід війни
Українці знайшли слабке місце Росії: роз'яснення експосла США
3 червня, 20:15
Міністр закордонних справ Норвегії наголосив, що Україна дотримується міжнародного права
Глава МЗС Норвегії відреагував на спецоперацію «Павутина»
2 червня, 07:17
Дрони заховали під дахами мобільних дерев’яних будиночків
Спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року: де були заховані дрони (фото, відео)
1 червня, 15:49
у момент обвалу мостом рухався вантажний локомотив
У Росії обвалився другий за добу залізничний міст
1 червня, 08:16
Російську делегацію очолюватиме Володимир Мединський
Захарова назвала склад російської делегації для наступних переговорів
29 травня, 20:37
Бої за Сумщину: чим важливе село Юнаківка
Бої за Сумщину: чим важливе село Юнаківка
29 травня, 08:51
Путін підняв ставки – Захід мовчить: чим це може обернутися
Путін збожеволів. Що американці робитимуть далі?
27 травня, 14:33
Загорілась господарча споруда
На Одещині під час пожежі загинули двоє дітей
18 травня, 07:11

Суспільство

Дрони уразили хімічний завод у Ставропольському краї
Дрони уразили хімічний завод у Ставропольському краї
14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Співав гімн під завалами. Журналісти розповіли історію 21-річного харківʼянина
Співав гімн під завалами. Журналісти розповіли історію 21-річного харківʼянина
Медиків в окопи? Зеленський змінив правила служби
Медиків в окопи? Зеленський змінив правила служби
«Творіг» чи «сир»? Пост мовознавиці спричинив суперечку в мережі
«Творіг» чи «сир»? Пост мовознавиці спричинив суперечку в мережі
Влаштовують засідки на цивільні авто. ДПСУ попередила про нову тактику окупантів
Влаштовують засідки на цивільні авто. ДПСУ попередила про нову тактику окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 червня: ситуація на фронті
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 червня 2025
92K
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію
36K
РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає
9261
Окупанти знайшли нове місце для запуску «шахедів» на території України
7418
Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua