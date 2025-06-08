Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У російському Енгельсі третій день горить атакована дронами нафтобаза

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У російському Енгельсі третій день горить атакована дронами нафтобаза
У місті Енгельс Саратовської області росії горить нафтобаза «Комбінат Кристал»
фото: Astra

Пожежа виникла на базі зберігання нафтопродуктів «Комбінат Кристал», що забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2»

У місті Енгельс Саратовської області Росії після атаки безпілотників третій день горить нафтобаза «Комбінат Кристал». Як інформує «Главком», про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Влада Саратовської області стверджує, що в повітрі у межах житлової забудови на території Енгельса не виявлено перевищення концентрації шкідливих речовин.

Місцеві чиновники запевнили, що відбір проб повітря буде здійснюватися до повної ліквідації загоряння на нафтобазі.

За даними Astra, пожежа виникла на базі зберігання нафтопродуктів «Комбінат Кристал», що забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2».

У російському Енгельсі третій день горить атакована дронами нафтобаза фото 1

У ніч проти 6 червня в Росії заявили про атаку безпілотників на низку регіонів. Унаслідок неї фіксували пожежі в місті Енгельс Саратовської області – там могли атакувати нафтобазу.

За даними місцевої влади, у місті Енгельс пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Крім того, там сталася пожежа на одному з промислових підприємств. Постраждалих немає, казав губернатор Роман Бусаргін. Водночас Telegram-канал Astra вказував, що в Енгельсі під атакою опинився нафтопереробний завод.

Як стало відомо з повідомлення Генштабу, Сили оборони України атакували низку об’єктів військової інфраструктури на території Росії: було уражено аеродроми російської військової авіації «Енгельс» і «Дягілєво». Про це інформує «Главком».

За даними Генштабу, на «Енгельсі» в Саратовській області скупчувалася авіація росіян, яка залишилася після операції Служби безпеки України «Павутина».

А з «Дягілєво», що в Рязанській області, злітають стратегічні бомбардувальники росіян. Також там базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовували для забезпечення ракетних ударів по території України. Результати влучання ще уточнюють, але в районі аеродрому фіксували пожежу.

Також у Саратовській області українські військові влучили у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами. Там почалася масштабна пожежа, яку не можуть загасити.

Також у Брянську у Росії пролунали сильні вибухи біля місцевого аеродрому та розгорілася пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали. Як розповіли місцеві жителі, кілька сильних вибухів пролунали близько 23:30. Після них, за словами очевидців, біля аеродрому почалося загоряння.

Читайте також:

Теги: пожежа росія завод повітря дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тамбовцева виступала на Олімпійських іграх 2002 та 2006 років у санному спорті
Суд у Москві ухвалив не виконувати на території РФ рішення CAS про дискваліфікацію бобслеїстки Тамбовцевої
16 травня, 11:10
Австрія зробила заяву щодо миротворчої місії в Україні
Австрія зробила заяву щодо миротворчої місії в Україні
19 травня, 06:21
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Росія і Північна Корея підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство
Південна Корея повідомила, скільки зброї Кім Чен Ин передав Путіну
29 травня, 18:13
Курщина опинилась під атакою БпЛА: виникли пожежі
Курщина опинилась під атакою БпЛА: виникли пожежі
31 травня, 00:24
У результаті влучань пошкоджено корівники та складські приміщення місцевої ферми
На Харківщині росіяни знищили два стада корів
25 травня, 16:41
Літак упав на приватний житловий будинок і там почалася пожежа
У Німеччині літак упав на житловий будинок: є загиблі
31 травня, 18:53
ЗСУ знищують ворога і його оборонний потенціал і в глибокому тилу
Сирський назвав кількість уражених цілей на території Росії
31 травня, 18:29
Дан: У будь-якому разі Румунія продовжить підтримувати Україну, тому що це питання нашої власної безпеки
Президент Румунії заявив, що Україна є «кращим сусідом, ніж Росія або країна, контрольована РФ»
3 червня, 06:08

Соціум

У російському Енгельсі третій день горить атакована дронами нафтобаза
У російському Енгельсі третій день горить атакована дронами нафтобаза
Батько Ілона Маска приїхав до Москви
Батько Ілона Маска приїхав до Москви
Швейцарія дає гроші іноземцям за переїзд до селища з видом на Альпи, але є умова
Швейцарія дає гроші іноземцям за переїзд до селища з видом на Альпи, але є умова
Вчені відкрили новий кліматичний феномен, який посилив посухи вдвічі
Вчені відкрили новий кліматичний феномен, який посилив посухи вдвічі
Оренда житла в Греції у 2025 році: ціни сягли рекорду
Оренда житла в Греції у 2025 році: ціни сягли рекорду
Українська розвідка атакує по всьому світу: Washington Post розкрив деталі операцій ГУР
Українська розвідка атакує по всьому світу: Washington Post розкрив деталі операцій ГУР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
239K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 червня: ситуація на фронті
149K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 червня 2025
49K
Новий президент Польщі зробив неочікувану заяву щодо вступу України в ЄС
29K
Трійця 2025 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
25K
Рубіо зробив нову заяву про мирні переговори України та Рф

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua