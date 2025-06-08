У російському Енгельсі третій день горить атакована дронами нафтобаза

Пожежа виникла на базі зберігання нафтопродуктів «Комбінат Кристал», що забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2»

У місті Енгельс Саратовської області Росії після атаки безпілотників третій день горить нафтобаза «Комбінат Кристал». Як інформує «Главком», про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Влада Саратовської області стверджує, що в повітрі у межах житлової забудови на території Енгельса не виявлено перевищення концентрації шкідливих речовин.

Місцеві чиновники запевнили, що відбір проб повітря буде здійснюватися до повної ліквідації загоряння на нафтобазі.

За даними Astra, пожежа виникла на базі зберігання нафтопродуктів «Комбінат Кристал», що забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2».

У ніч проти 6 червня в Росії заявили про атаку безпілотників на низку регіонів. Унаслідок неї фіксували пожежі в місті Енгельс Саратовської області – там могли атакувати нафтобазу.

За даними місцевої влади, у місті Енгельс пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Крім того, там сталася пожежа на одному з промислових підприємств. Постраждалих немає, казав губернатор Роман Бусаргін. Водночас Telegram-канал Astra вказував, що в Енгельсі під атакою опинився нафтопереробний завод.

Як стало відомо з повідомлення Генштабу, Сили оборони України атакували низку об’єктів військової інфраструктури на території Росії: було уражено аеродроми російської військової авіації «Енгельс» і «Дягілєво». Про це інформує «Главком».

За даними Генштабу, на «Енгельсі» в Саратовській області скупчувалася авіація росіян, яка залишилася після операції Служби безпеки України «Павутина».

А з «Дягілєво», що в Рязанській області, злітають стратегічні бомбардувальники росіян. Також там базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовували для забезпечення ракетних ударів по території України. Результати влучання ще уточнюють, але в районі аеродрому фіксували пожежу.

Також у Саратовській області українські військові влучили у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами. Там почалася масштабна пожежа, яку не можуть загасити.

Також у Брянську у Росії пролунали сильні вибухи біля місцевого аеродрому та розгорілася пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали. Як розповіли місцеві жителі, кілька сильних вибухів пролунали близько 23:30. Після них, за словами очевидців, біля аеродрому почалося загоряння.