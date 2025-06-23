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Єрмак заявив про нові «сюрпризи» для Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Єрмак заявив про нові «сюрпризи» для Росії
Єрмак: Справи просуваються дуже добре
фото: Офіс президента

Чи долетить «Сапсан» до Москви? Єрмак обіцяє «ще багато сюрпризів» для ворога

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відповів на запитання британської газети The Times щодо можливості нової української балістичної ракети «Сапсан» долетіти до Москви. Єрмак заявив, що Україна зможе «здивувати наших ворогів ще багато разів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Liga.

«Справи просуваються дуже добре. Я думаю, що ми зможемо здивувати наших ворогів ще багато разів», – розповів Андрій Єрмак. Він наголосив, що вважає за краще залишити «бравурність» росіянам, коментуючи припущення журналіста про те, що після успіху спецоперації «Павутина» Україна тепер може атакувати кожен сантиметр російської території.

Єрмак заявив про нові «сюрпризи» для Росії фото 1
інфографіка: glavcom.ua

«Ми справді вміємо дивувати світ. Це не така вже й погана звичка. Краще, щоб ви щось побачили [результат], ніж щоб я про це говорив. На цьому й зупинимось», – пояснив керівник Офісу Президента.

Як відомо, 

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора. Зокрема, частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо спецоперації з ураження літаків російської авіації під назвою «Павутина», яку реалізувала Служба безпеки України. 

Тим часом російські правоохоронці оголосили в розшук 37-річного Артема Тимофеєва у справі про атаку на аеродроми. Він буцімто був власником вантажівок, із яких злітали дрони.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спецоперація СБУ «Павутина» була необхідною відповіддю на постійні атаки Росії по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.

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Теги: Андрій Єрмак ЗСУ СБУ Україна росія балістичні ракети

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