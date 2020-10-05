Офіційно: у київському «Динамо» з’явиться один новачок. Другий «не відповідає рівню Ліги чемпіонів»



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Тудор Белуце сьогодні стане динамівцем Києва Світлина - Fanatik

Скаути «Динамо» переглянули гру Хіменеса і жахнулися

Сьогодні, 5 жовтня, закривається трансферне вікно у європейському футболі. До цієї миті клуби ще мають змогу підсилити свої склади. Зокрема такі наміри має й київське «Динамо», яке повернеться до групового турніру після чотирирічної перерви.

«Главком» уже повідомляв, що кияни збираються підписати двох футболістів – румунського опорного хавбека Тудора Белуце, права на якого належать англійському «Брайтону» та іспанського нападника польського «Ґурніка» Хесуса Хіменеса. Останній начебто мав прийти на місце іншого іспанця Франа Соля, якого вчора кияни віддали в оренду в клуб Сеґунди «Тенеріфе».

Однак за оновленою інформацією, яку «Главкому» сповістило джерело в київському клубі, відбудеться лише один із запланованих трансферів. Його вже підтвердив президент клубу Ігор Суркіс.

«Наскільки мені відомо, Белуце вже пройшов медогляд, і ми його взяли в оренду. Не знаю, що ще має статися. Думаю, що трансферів більше не буде», - сказав Суркіс у коментарі «ПроФутболу».

А ось Хіменес, за нашою інформацією, не приєднається до «Динамо» на 99%. Хесус начебто розчарував скаутів киян і наставника клубу Мірчу Луческу слабкими діями в матчі шостого туру польської Екстракляси, в якому «Ґурнік» зазнав першої в сезоні поразки, поступившись на виїзді 0:2 «Заґлембе».

«Вони побачили гру. Він грає жахливо. Це не рівень Ліги чемпіонів», - коментує «київські» перспективи Хіменеса джерело «Главкома» в «Динамо».