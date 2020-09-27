Нападник, якого Луческу вигнав з «Динамо», зробив дубль у першому матчі чемпіонату Туреччини (відео)



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Артем Кравець дебютував у Коньї голом і двома результативними передачами Світлина - ФК «Коньяспор»

Артем Кравець забив у першому ж поєдинку за новий клуб

Український нападник Артем Кравець, який не зміг знайти спільної мови з румунським тренером «Динамо» Мірчею Луческу і змушений був покинути рідний клуб, двічі забив у першому ж поєдинку за нову команду.

У матчі третього туру турецької Суперліги тренер «Коньяспору» Ісмаїл Картал випустив Артема на заміну на 50-й хвилині в домашньому матчі проти «Бешикташа». На той момент «Коньяспор» завдяки голу грузина Левана Шенґелії вів 1:0.

Завдяки Кравцеві господарі довели рахунок до розгромного. Спершу, отримавши довгий пас від Дені Мілошевіча, Артем на 63-й хвилині втік від оборонців суперника і забив сам – 2:0.

На 78-й хвилині Кравець асистував Шенґелії – 3:0.

На 83-й хвилині Артем реалізував пенальті, який рефері призначив після порушення з боку ще одного екс-динамівця, хорвата Домаґоя Віди – 4:0.

Єдине, на що спромоглися гравці «Бешикташу» - гол престижу, який Ґьокхан Торе провів на першій компенсованій хвилині.

Після перемоги 4:1 «Коньяспор» набрав сім очок і входить у когорту з чотирьох команд, які очолюють таблицю. Компанію команді Кравця складають «Караґумрук», «Аланьяспор» і «Гатайспор».

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