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    «Динамо» продало нападника в Іспанію. Він душевно попрощався з командою (фото)

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    Фран Соль під час презентації &laquo;Тенеріфе&raquo; - «Динамо» продало нападника в Іспанію. Він душевно попрощався з командою (фото)
    Фран Соль під час презентації «Тенеріфе»
    Світлина - ФК «Тенеріфе»

    Фран Соль провів за киян 23 матчі

    Іспанський нападник Фран Соль перейшов із київського «Динамо» в клуб іспанської Сеґунди «Тенеріфе».

    Раніше інформацію близький від'їзд Соля з команди підтвердив президент клубу Ігор Суркіс, а в іспанській пресі повідомлялося, що «Динамо» готове відпустити Франа в «Тенеріфе» в оренду із зобов'язанням викупу.

    Нагадаємо, Соль перейшов в «Динамо» в січні 2019 року з нідерландського «Віллем II» за 3,5 мільйони євро. З тих пір провів за «біло-синіх» 23 матчі, в яких забив тільки 4 м'ячі.

    Пізніше офіційний сайт «Динамо» підтвердив перехід Соля в «Тенеріфе». Повідомляється, що мова йде про оренду до кінця сезону, хоча конкретики про пункт про викуп «біло-сині» не приводять.

    Між тим, Фран Соль на власній сторінці в Instagram душевно попрощався з київською командою.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Thank you @fc_dynamo_kyiv. I wish you all the best this season.

    Допис, поширений Fran Sol Ortiz (@frank_sol9)

    Нагадаємо, що раніше іспанський нападник презентував свою дебютну книгу.

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