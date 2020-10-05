«Динамо» продало нападника в Іспанію. Він душевно попрощався з командою (фото)



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Фран Соль під час презентації «Тенеріфе» Світлина - ФК «Тенеріфе»

Фран Соль провів за киян 23 матчі

Іспанський нападник Фран Соль перейшов із київського «Динамо» в клуб іспанської Сеґунди «Тенеріфе».

Раніше інформацію близький від'їзд Соля з команди підтвердив президент клубу Ігор Суркіс, а в іспанській пресі повідомлялося, що «Динамо» готове відпустити Франа в «Тенеріфе» в оренду із зобов'язанням викупу.

Нагадаємо, Соль перейшов в «Динамо» в січні 2019 року з нідерландського «Віллем II» за 3,5 мільйони євро. З тих пір провів за «біло-синіх» 23 матчі, в яких забив тільки 4 м'ячі.

Пізніше офіційний сайт «Динамо» підтвердив перехід Соля в «Тенеріфе». Повідомляється, що мова йде про оренду до кінця сезону, хоча конкретики про пункт про викуп «біло-сині» не приводять.

Між тим, Фран Соль на власній сторінці в Instagram душевно попрощався з київською командою.

Нагадаємо, що раніше іспанський нападник презентував свою дебютну книгу.