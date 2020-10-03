Київське «Динамо» може придбати іспанського бомбардира з польського «Гурніка»



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Хесус Хіменес тепер може забивати у Лізі чемпіонів Світлина - ФК «Ґурнік» (Забже)

У поточному сезоні Хесус Хіменес забив п’ять м’ячів у п’яти матчах

26-річний іспанський нападник Хесус Хіменес близький до переходу в київське «Динамо». Про це сповіщає джерело «Главкома» в київському клубі.

Хіменес народився в Леґанесі і в 2012-2013 роках починав виступати за молодіжні команди цього клубу. Проте без особливого успіху. Надалі Хесус впродовж трьох років змінив п’ять клубів нижчих іспанських ліг – «Уніон Адарве», «Алькоркон В», «Атлетіко Пінто», «Ільєскас» і «Талавера». То поки влітку 2018-го не перейшов у польський «Ґурнік» із Забже.

У сезоні-2018/2019 Хіменес зіграв у польській Екстраклясі 36 матчів, забив 5 м’ячів і віддав 7 результативних передач. У попередньому чемпіонаті в іспанця вже було 37 матчів, 12 голів і 8 асистів.

На старті нового польського чемпіонату «Ґурнік» виграв чотири матчі при одній нічиїй і очолює таблицю. Хіменес у цих п’яти поєдинках забив п’ять м’ячів.

За інформацією ресурсу Transfermarkt, поточна трансферна вартість можливого новачка «Динамо» складає € 1 млн.

Раніше «Главком» повідомляв, що «Динамо» близьке до підписання орендної угоди з румунським опорним хавом Тудором Белуце, права на якого належать англійському «Брайтону». Найближчими днями про цей перехід у київському клубі повинні оголосити офіційно.

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