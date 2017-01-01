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    Офіційно затверджено календар Формули-1 на наступний сезон

    Розпочнеться сезон-2018 традиційно в Австралії, а завершиться в ОАЕ
    Міжнародна автомобільна федерація (FIA) затвердила календар Формули-1 на наступний сезон. Про це інформує прес-служба організації. Усього у сезоні-2018 буде 21 етап, серед яких знову є Гран Прі Франції. Сезон розпочнеться 25 березня традиційно етапом в Австралії, а завершиться 25 листопада в ОАЕ. Календар Формули-1 на сезон-2018: 25 березня
    • Сьогодні, 10:56
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    Розпочнеться сезон-2018 традиційно в Австралії, а завершиться в ОАЕ

    Міжнародна автомобільна федерація (FIA) затвердила календар Формули-1 на наступний сезон.

    Про це інформує прес-служба організації.

    Усього у сезоні-2018 буде 21 етап, серед яких знову є Гран Прі Франції.

    Сезон розпочнеться 25 березня традиційно етапом в Австралії, а завершиться 25 листопада в ОАЕ.

    Календар Формули-1 на сезон-2018:

    25 березня – Гран Прі Австралії
    8 квітня – Гран Прі Бахрейну
    15 квітня – Гран П Китаю
    29 квітня – Гран Прі Азербайджану
    13 травня – Гран Прі Іспанії
    27 травня – Гран Прі Монако
    10 червня – Гран Прі Канади
    24 червня – Гран Прі Франції
    1 липня – Гран Прі Австрії
    8 липня – Гран Прі Великобританії
    22 липня – Гран Прі Німеччини
    29 липня – Гран Прі Угорщини
    26 серпня – Гран Прі Бельгії
    2 вересня – Гран Прі Італії
    16 вересня – Гран Прі Сінгапуру
    30 вересня – Гран Прі Росії
    7 жовтня – Гран Прі Японії
    21 жовтня – Гран Прі США
    28 жовтня – Гран Прі Мексики
    11 листопада – Гран Прі Бразилії
    25 листопада – Гран Прі Абу-Дабі

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    Автоспорт Формула-1
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