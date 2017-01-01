Офіційно затверджено календар Формули-1 на наступний сезон

Розпочнеться сезон-2018 традиційно в Австралії, а завершиться в ОАЕ

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) затвердила календар Формули-1 на наступний сезон. Про це інформує прес-служба організації. Усього у сезоні-2018 буде 21 етап, серед яких знову є Гран Прі Франції. Сезон розпочнеться 25 березня традиційно етапом в Австралії, а завершиться 25 листопада в ОАЕ. Календар Формули-1 на сезон-2018: 25 березня