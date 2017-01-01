Офіційно затверджено календар Формули-1 на наступний сезон
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Розпочнеться сезон-2018 традиційно в Австралії, а завершиться в ОАЕ
Міжнародна автомобільна федерація (FIA) затвердила календар Формули-1 на наступний сезон.
Про це інформує прес-служба організації.
Усього у сезоні-2018 буде 21 етап, серед яких знову є Гран Прі Франції.
Сезон розпочнеться 25 березня традиційно етапом в Австралії, а завершиться 25 листопада в ОАЕ.
Календар Формули-1 на сезон-2018:
25 березня – Гран Прі Австралії
8 квітня – Гран Прі Бахрейну
15 квітня – Гран П Китаю
29 квітня – Гран Прі Азербайджану
13 травня – Гран Прі Іспанії
27 травня – Гран Прі Монако
10 червня – Гран Прі Канади
24 червня – Гран Прі Франції
1 липня – Гран Прі Австрії
8 липня – Гран Прі Великобританії
22 липня – Гран Прі Німеччини
29 липня – Гран Прі Угорщини
26 серпня – Гран Прі Бельгії
2 вересня – Гран Прі Італії
16 вересня – Гран Прі Сінгапуру
30 вересня – Гран Прі Росії
7 жовтня – Гран Прі Японії
21 жовтня – Гран Прі США
28 жовтня – Гран Прі Мексики
11 листопада – Гран Прі Бразилії
25 листопада – Гран Прі Абу-Дабі