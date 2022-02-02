  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Білосюк, яка захворіла на коронавірус на Олімпіаді, терміново готують заміну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Анастасія Меркушина може замінити на Олімпіаді Олену Білосюк - Білосюк, яка захворіла на коронавірус на Олімпіаді, терміново готують заміну
    Анастасія Меркушина може замінити на Олімпіаді Олену Білосюк
    фото з відкритих джерел

    Капітан нашої команди пішла на самоізоляцію, а до Пекіна має вирушити Меркушина

    Олені Білосюк готують заміну в олімпійській команді. Біатлоністка заразилася коронавірусом і пішла на самоізоляцію. Її має замінити Анастасія Меркушина. Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

    Меркушина готується до можливого вильоту на Олімпіаду, оскільки вона є запасною. У будь-який момент можемо зробити заміну, – наводить слова Бринзака sport24. – «Там є процедура, яку необхідно пройти. Спершу треба здати тест за 96 годин до вильоту, потім за 48 годин та 12 годин. Якщо ці всі тести будуть негативними, тоді вона отримає спеціальний QR-код від оргкомітету Олімпіади-2022. Тільки тоді Меркушина зможе полетіти до Пекіну. Але це може зайняти 3 – 5 днів».

    Крім Олени Білосюк, на Іграх захворів головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

    Раніше аналітики оцінили шанси України на медалі на Олімпіаді.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада біатлон Олена Підгрушна Анастасія Меркушина Володимир Бринзак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білосюк, яка захворіла на коронавірус на Олімпіаді, терміново готують заміну