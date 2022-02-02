Білосюк, яка захворіла на коронавірус на Олімпіаді, терміново готують заміну

Капітан нашої команди пішла на самоізоляцію, а до Пекіна має вирушити Меркушина

Олені Білосюк готують заміну в олімпійській команді. Біатлоністка заразилася коронавірусом і пішла на самоізоляцію. Її має замінити Анастасія Меркушина. Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

Меркушина готується до можливого вильоту на Олімпіаду, оскільки вона є запасною. У будь-який момент можемо зробити заміну, – наводить слова Бринзака sport24. – «Там є процедура, яку необхідно пройти. Спершу треба здати тест за 96 годин до вильоту, потім за 48 годин та 12 годин. Якщо ці всі тести будуть негативними, тоді вона отримає спеціальний QR-код від оргкомітету Олімпіади-2022. Тільки тоді Меркушина зможе полетіти до Пекіну. Але це може зайняти 3 – 5 днів».

Крім Олени Білосюк, на Іграх захворів головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

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