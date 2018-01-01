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    Олімпіада-2018. Кореєць Лі – олімпійський чемпіон у ковзанярському мас-старті

    Кореєць подолав трасу за 7 хвилин 43.97 секунди
    В Пхьончхані завершився чоловічий мас-старт олімпійського турніру у ковзанярському спорті, де перемогу здобув представник Південної Кореї Сен-Хун Лі, повідомляє офіційний сайт змагань. Кореєць подолав трасу за 7 хвилин 43.97 секунди, перетнув фінішну межу першим і набрав 60 очок. У бельгійця Барта Свінгса результат 7 хвилин 44.08 секунди і 40
    • Сьогодні, 16:33
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    Сен-Хун Лі. Фото: Getty Images
    Сен-Хун Лі. Фото: Getty Images

    Кореєць подолав трасу за 7 хвилин 43.97 секунди

    В Пхьончхані завершився чоловічий мас-старт олімпійського турніру у ковзанярському спорті, де перемогу здобув представник Південної Кореї Сен-Хун Лі, повідомляє офіційний сайт змагань.

    Кореєць подолав трасу за 7 хвилин 43.97 секунди, перетнув фінішну межу першим і набрав 60 очок.

    У бельгійця Барта Свінгса результат 7 хвилин 44.08 секунди і 40 балів, а у голландця Коена Вервея - 7 хвилин 44.24 секунди, 20 балів і 3-е місце.

    Цікаво, що змагання ковзанярів у мас-старті вперше були проведені саме на Іграх-2018.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Ковзанярський спорт

    Мас-старт, чоловіки

    1. Сен-Хун Лі (Південна Корея)
    2. Барт Свінгс (Бельгія)
    3. Коен Вервей (Нідерланди)

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Південна Корея ковзанярський спорт
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