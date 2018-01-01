Олімпіада-2018. Кореєць Лі – олімпійський чемпіон у ковзанярському мас-старті
- Сьогодні, 16:33
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Розсилка
Сен-Хун Лі. Фото: Getty Images
Кореєць подолав трасу за 7 хвилин 43.97 секунди
В Пхьончхані завершився чоловічий мас-старт олімпійського турніру у ковзанярському спорті, де перемогу здобув представник Південної Кореї Сен-Хун Лі, повідомляє офіційний сайт змагань.
Кореєць подолав трасу за 7 хвилин 43.97 секунди, перетнув фінішну межу першим і набрав 60 очок.
У бельгійця Барта Свінгса результат 7 хвилин 44.08 секунди і 40 балів, а у голландця Коена Вервея - 7 хвилин 44.24 секунди, 20 балів і 3-е місце.
Цікаво, що змагання ковзанярів у мас-старті вперше були проведені саме на Іграх-2018.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Ковзанярський спорт
Мас-старт, чоловіки
1. Сен-Хун Лі (Південна Корея)
2. Барт Свінгс (Бельгія)
3. Коен Вервей (Нідерланди)