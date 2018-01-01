Олімпіада-2018. Кореєць Лі – олімпійський чемпіон у ковзанярському мас-старті

Кореєць подолав трасу за 7 хвилин 43.97 секунди

В Пхьончхані завершився чоловічий мас-старт олімпійського турніру у ковзанярському спорті, де перемогу здобув представник Південної Кореї Сен-Хун Лі, повідомляє офіційний сайт змагань. Кореєць подолав трасу за 7 хвилин 43.97 секунди, перетнув фінішну межу першим і набрав 60 очок. У бельгійця Барта Свінгса результат 7 хвилин 44.08 секунди і 40