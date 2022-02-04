Олімпіада-2022: країни, яких представляє лише один учасник

Цих спортсменів супроводжували волонтери, щоб зробити прогулянку трохи менш самотньою

Цих спортсменів супроводжували волонтери, щоб зробити прогулянку трохи менш самотньою

Понад 100 країн світу взагалі не змогли відправити на зимові Олімпійські ігри жодного учасника

У п'ятницю, 4 лютого, в Пекіні стартувала офіційна церемонія відкриття Олімпійських ігор-2022, у якій бере участь 91 країна. Проте деякі держави представляв лише один представник чи представниця. Про це інформує CNN.

На щастя, цих спортсменів супроводжували волонтери, щоб зробити прогулянку трохи менш самотньою.

Повний список команд з одним представником:

Албанія

Американське Самоа

Кіпр

Східний Тімор

Еквадор

Еритрея

Гана

Гаїті

Індія

Киргизстан

Мальта

Марокко

Нігерія

Пакистан

Перу

Філіппіни

Саудівська Аравія

Узбекистан

Віргінські острови США

Ще понад 100 країн світу не змогли послати на зимові Олімпійські ігри жодного учасника.

Що цікаво, Індію, в якій проживає близько 1,4 млрд людей, представляє також лише один спортсмен. Чому так сталося – поки невідомо. Ймовірно, це пов’язано, що Індія приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади у Пекіні.

Першими з українців боротьбу розпочали фігуристи. На жаль, в перший день змагань наші спортсмени посіли дев’яте місце і втратили шанси на медалі. Зате вже 5 лютого на лижню вийдуть біатлоністи. Попри втрату Олени Білосюк, на змішану естафету підібрався бойовий квартет, складений з Валентини Семеренко, Юлії Джими, Артема Прими і Дмитра Підручного.

Також сподіватимемося, що зможе повторити «золотий» успіх чотирирічної давнини фристайліст Олександр Абраменко. На відкритті він разом з чарівною фігуристкою Олександрою Назаровою був прапороносцем нашої команди.

Олімпіада в Пекіні завершиться 20 лютого.