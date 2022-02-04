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    Збірна України з біатлону назвала склад на змішану естафету на Олімпіаді

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    В змішаній естафеті українці розраховують на медалі - Збірна України з біатлону назвала склад на змішану естафету на Олімпіаді
    В змішаній естафеті українці розраховують на медалі
    фото з відкритих джерел

    Перші медалі у цьому виді програми розіграють 5 лютого

    Збірна України визначилася зі складом, який побореться за медалі Олімпіади в змішаній естафеті. Перші нагороди у цьому виді програми будуть розіграні 5 лютого.

    Через захворювання на коронавірус Олени Білосюк тренерам довелося змінити першого номера. Гонку звично розпочинала Юлія Джима, проте цього разу киянка піде в естафеті другою. А зі старту розпочне змагання Валентина Семеренко, яка ближче до Олімпіади почала показувати непогані результати.

    Третім естафету прийме Артем Прима, а на фініш піде Дмитро Підручний.

    Зазначимо, що в змішаній естафеті Україна має найвищі шанси на медаль Ігор.

    Раніше на Олімпіаді трапився перший скандал за участі росіян.

    Церемонія відкриття Ігор-2022 відбудеться 4 лютого (де і коли дивитися).

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    Теги: Олімпіада біатлон Валентина Семеренко Юлія Джима Артем Прима Дмитро Підручний
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    Збірна України з біатлону назвала склад на змішану естафету на Олімпіаді