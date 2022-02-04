Збірна України з біатлону назвала склад на змішану естафету на Олімпіаді

В змішаній естафеті українці розраховують на медалі

Перші медалі у цьому виді програми розіграють 5 лютого

Збірна України визначилася зі складом, який побореться за медалі Олімпіади в змішаній естафеті. Перші нагороди у цьому виді програми будуть розіграні 5 лютого.

Через захворювання на коронавірус Олени Білосюк тренерам довелося змінити першого номера. Гонку звично розпочинала Юлія Джима, проте цього разу киянка піде в естафеті другою. А зі старту розпочне змагання Валентина Семеренко, яка ближче до Олімпіади почала показувати непогані результати.

Третім естафету прийме Артем Прима, а на фініш піде Дмитро Підручний.

Зазначимо, що в змішаній естафеті Україна має найвищі шанси на медаль Ігор.

Раніше на Олімпіаді трапився перший скандал за участі росіян.

Церемонія відкриття Ігор-2022 відбудеться 4 лютого (де і коли дивитися).