Путін «знепритомнів», коли побачив українську збірну на відкритті Олімпіади

Путін спостерігав за церемонією відкриття Олімпіади-2022 з трибуни стадіону «Пташине гніздо» та заснув

Лідер країни-агресорки заплющив очі, але схаменувся, коли коментатор почав говорити в мікрофон

Президент РФ Володимир Путін заснув чи знепритомнів під час урочистого відкриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Найбільш цікаве те, що заснув Путін під час проходу стадіоном олімпійської команди України. І цей момент потрапив до телевізійної трансляції.

На кадрах видно, як лідер країни-агресорки, сидячи на трибунах, заплющив очі, але схаменувся, коли коментатор почав говорити в мікрофон.

Під час урочистої церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року прапор України несли олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко та срібна призерка Юнацьких олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова. Загалом Україну представляють 45 спортсменів у 12 видах спорту.

Путін спостерігав за церемонією відкриття Олімпіади-2022 з трибуни стадіону «Пташине гніздо». Зазначимо, що російські олімпійці вийшли у Пекіні без свого прапора.

Нагадаємо, 4 лютого о 14:00 за київським часом розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор-2022.

Першими з українців боротьбу розпочали фігуристи. У перший день змагань наші спортсмени посіли дев’яте місце і втратили шанси на медалі. Зате вже 5 лютого на лижню вийдуть біатлоністи. Попри втрату Олени Білосюк, на змішану естафету підібрався бойовий квартет, складений з Валентини Семеренко, Юлії Джими, Артема Прими і Дмитра Підручного.

Також сподіватимемося, що зможе повторити «золотий» успіх чотирирічної давнини фристайліст Олександр Абраменко. На відкритті він разом з чарівною фігуристкою Олександрою Назаровою був прапороносцем нашої команди.

Олімпіада в Пекіні завершиться 20 лютого.

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