Прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова (яскраві фото)

Олександра Назарова разом Олександром Абраменком очолять делегацію нашої збірної під час параду на стадіоні

Олександра Назарова разом з Максимом Нікітіним першими з українських спортсменів розпочали змагання на Олімпіаді в Пекіні. Вранці за київським часом вони відкатали свою програму в танцях на льоду в командному турнірі фігуристів. А вже о 14:00 чарівна харків’янка разом з Олександром Абраменком вийде з прапором України на відкритті Ігор-2022.

Олександра, до речі, є однією з найвродливіших спортсменок зимової Олімпіади.

Фігуристка в парі з Максимом Нікітіним 2017 року вигравала Універсіаду. Є шестиразовою чемпіонкою України. Олімпіада в Пекіні – друга в її кар'єрі.