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    Прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова (яскраві фото)

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    Олександра Назарова вдруге виступає на Олімпіаді - Прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова (яскраві фото)
    Олександра Назарова вдруге виступає на Олімпіаді
    фото: instagram.com/aleksandralfs

    Олександра Назарова разом Олександром Абраменком очолять делегацію нашої збірної під час параду на стадіоні

    Олександра Назарова разом з Максимом Нікітіним першими з українських спортсменів розпочали змагання на Олімпіаді в Пекіні. Вранці за київським часом вони відкатали свою програму в танцях на льоду в командному турнірі фігуристів. А вже о 14:00 чарівна харків’янка разом з Олександром Абраменком вийде з прапором України на відкритті Ігор-2022.

    Олександра, до речі, є однією з найвродливіших спортсменок зимової Олімпіади.

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    Прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова (яскраві фото)
    Прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова (яскраві фото)
    Прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова (яскраві фото)
    Прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова (яскраві фото)
    Прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова (яскраві фото)
    Прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова (яскраві фото)
    Прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова (яскраві фото)
    Прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова (яскраві фото)
    Прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова (яскраві фото)
    Прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова (яскраві фото)
    Прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова (яскраві фото)
    Прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова (яскраві фото)
    Прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова (яскраві фото)
    Прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова (яскраві фото)

    Фігуристка в парі з Максимом Нікітіним 2017 року вигравала Універсіаду. Є шестиразовою чемпіонкою України. Олімпіада в Пекіні – друга в її кар'єрі.

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    Теги: Олімпіада фігурне катання Олександра Назарова
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    Прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова (яскраві фото)