Олімпійський призер Горуна завершив кар'єру після першого за два роки виступу
Знаменитий спортсмен пішов із карате на мажорній ноті
Український каратист Станіслав Горуна оголосив про завершення виступів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.
У неділю 37-річний українець здобув перемогу на турнірі Series A в австрійському Зальцбурзі. Ці змагання стали для нього першими за два роки. На Кубку світу-2024 в іспанській Памплоні Горуна зазнав травми коліна.
Пряма мова Станіслава Горуни
Після завоювання золотої медалі в Зальцбурзі каратист попрощався з вболівальниками. Він вирішив завершити виступи на елітному рівні.
«Кожна хороша історія має свій кінець. І моя історія з карате була неймовірною. Так багато років, поєдинків, перемог, поразок, уроків, людей та спогадів, які я збережу в серці назавжди. Та найголовніше – я вдячний за все це. Дякую, карате, за все. А тепер настав час наступного розділу!» – написав Горуна.
Досягнення Станіслава Горуни
Уродженець Львова перейшов у карате з тхеквондо ще підлітком. Перший успіх на дорослому рівні прийшов у 2014 році, коли українець виграв «срібло» Чемпіонату Європи та «бронзу» Чемпіонату світу.
Згодом Горуна двічі став чемпіоном Європи. Зокрема, в 2021-му він завоював індивідуальне «золото», а в 2023 році – командну нагороду найвищої проби. Також він виграв золоті медалі Світових ігор і Європейських ігор.
Найбільшого успіху Горуна досягнув на Олімпіаді-2020. Там він здобув бронзову нагороду вагової категорії до 75 кг. Повний кавалер ордена «За заслуги».
До слова, нещодавно Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо. Явгусишин виграв гранд-турнір Nagoya Basho. Раніше він тріумфував у Фукуоці та Токіо.
Нагадаємо, раніше Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.
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