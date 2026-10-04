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Олімпійський призер Горуна завершив кар'єру після першого за два роки виступу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Олімпійський призер Горуна завершив кар'єру після першого за два роки виступу
Станіслав Горуна попрощався з карате
фото: Wikipedia

Знаменитий спортсмен пішов із карате на мажорній ноті

Український каратист Станіслав Горуна оголосив про завершення виступів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

У неділю 37-річний українець здобув перемогу на турнірі Series A в австрійському Зальцбурзі. Ці змагання стали для нього першими за два роки. На Кубку світу-2024 в іспанській Памплоні Горуна зазнав травми коліна.

Пряма мова Станіслава Горуни

Після завоювання золотої медалі в Зальцбурзі каратист попрощався з вболівальниками. Він вирішив завершити виступи на елітному рівні.

«Кожна хороша історія має свій кінець. І моя історія з карате була неймовірною. Так багато років, поєдинків, перемог, поразок, уроків, людей та спогадів, які я збережу в серці назавжди. Та найголовніше – я вдячний за все це. Дякую, карате, за все. А тепер настав час наступного розділу!» – написав Горуна.

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Допис, поширений Stanislav Horuna/Стас Горуна (@iamhoruna)

Досягнення Станіслава Горуни

Уродженець Львова перейшов у карате з тхеквондо ще підлітком. Перший успіх на дорослому рівні прийшов у 2014 році, коли українець виграв «срібло» Чемпіонату Європи та «бронзу» Чемпіонату світу.

Згодом Горуна двічі став чемпіоном Європи. Зокрема, в 2021-му він завоював індивідуальне «золото», а в 2023 році – командну нагороду найвищої проби. Також він виграв золоті медалі Світових ігор і Європейських ігор.

Найбільшого успіху Горуна досягнув на Олімпіаді-2020. Там він здобув бронзову нагороду вагової категорії до 75 кг. Повний кавалер ордена «За заслуги».

До слова, нещодавно Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо. Явгусишин виграв гранд-турнір Nagoya Basho. Раніше він тріумфував у Фукуоці та Токіо.

Нагадаємо, раніше Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.

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Теги: карате Станіслав Горуна

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