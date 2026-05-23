Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки

Антон Федорців
Даніель Лапін та Олександр Усик під час підготовки до боїв
Чемпіон відреагував на невдачу молодшого співвітчизника

Володар низки поясів у надважкій вазі Олександр Усик написав слова підтримки українському боксеру Даніелю Лапіну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на профіль чемпіона в Telegram.

Напівважковаговик поступився французу Бенжамену Мендесу Тапі. Лапін програв нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.

«Ти ще покажеш, на що здатен. Шлях триває. Рухаємось далі», – лаконічно написав Усик.

Поєдинок між Лапіним і Тані був складовою андеркарду головної події вечора. Близько опівночі в ринг вийдуть українець Олександр Усик і нідерландський кікбоксер Ріко Верховен. Бій відбудеться у єгипетській Гізі.

До слова, раніше IBF визначилася з долею пояса Усика. Якщо українець переможе Верховена, то збереже титул федерації. У разі поразки чемпіона пояс негайно стане вакантним.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав суперника на дебютний бій у змішаних єдиноборствах. Захід відбудеться 11 липня у столичному Палаці спорту. Суперником Беленюка стане Хаїм Гозалі.

«Баварія» завдяки хет-трику Кейна здобула Кубок Німеччини
Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки
Заплітний відмовився фотографуватися з російським каратистом, який незаконно відвідував Крим
Забарний не потиснув руку росіянину перед двостороннім поєдинком ПСЖ
Расселл виграв спринт на Гран-прі Канади
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася склад на світову першість
