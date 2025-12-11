Головна Спорт Новини
Окупант і чемпіон світу з карате, який на війні втратив руки і ноги, поскаржився на росіян

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Окупанту Бахарєву ампутували всі чотири кінцівки

Бахарєв з 2022 року брав участь в російській агресії проти України

Російський окупант та чемпіона світу з карате Максима Бахарєва, який на війні втратив всі чотири кінцівки, поскаржився на відсутність гордості у російському суспільстві за учасників війни з Україною. Про це повідомляє «Главком».

Виступаючи на пленарній сесії так званого «Форуму ветеранів «СВО» «Разом переможемо» у Москві Бахарєв заявив, що росіянам треба «змінювати історію ставлення до воїнів».

«Треба, звісно, ​​змінювати історію ставлення до воїнів. Тому що ми знаємо, після Великої Вітчизняної війни трішки військові були осторонь, їхні заслуги десь окремо шанувалися, але не так, як має бути. Ми маємо пишатися тим, що наша країна живе вільною. І в цьому напрямі нашому соціальному оточенню треба показувати нас не з точки зору, припустимо, інвалідності чи які ми є. Справді, ви герої. Ви повинні пишатися своїм подвигом, і ми повинні поважати ваш подвиг, усі, хто нас оточує. На жаль, поки цього не відбувається, дуже багато в соціумі у нас дивних поглядів, дивних питань», – заявив Бахарєв.

Максим Бахарєв є багаторазовим призером чемпіонатів світу з карате та карате-до:

  • медаліст чемпіонатів світу з карате 2002, 2012 та 2017 років
  • золотий та бронзовий медаліст чемпіонату світу 2011 року
  • золотий та срібний медаліст чемпіонату світу 2018 року
  • бронзовий призер чемпіонату світу з карате-до 2002 року
  • чемпіон світу у командному заліку 2011 року
  • бронзовий призер чемпіонату світу в особистому заліку з карате-до 2011 року
  • бронзовий призер чемпіонату світу з карате-до 2012 року
  • бронзовий призер чемпіонату світу з карате-до 2017 року
  • чемпіон світу у командному заліку з карате-до 2018 року
  • срібний призер чемпіонату світу в особистому заліку з карате-до 2018 року.

Бахарєв з 2022 року брав участь в російській агресії проти України.

У липні 2024, згідно з інформацією російських пропагандистів, на Запоріжжі старший лейтенант Максим Бахарєв разом з загоном окупантів потрапив в оточення захисників України. Як підсумок, всі загарбники, крім нього були ліквідовані. Він сам отримав важкі поранення.

При спробі його евакуації було ліквідовано ще кілька окупантів, які прийшли на допомогу.

У підсумку, окупанта Бахарєва вдалося врятувати, але йому ампутували всі чотири кінцівки.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

