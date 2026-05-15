На Луганщині загинув чемпіон Києва з карате. Згадаймо Віктора Ярмоленка

Захисник брав участь у звільненні Бучі та Ірпеня, а після звільнення Київщини разом із побратимами вирушив на Схід

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віктора Ярмоленка.

10 травня 2022 року на Луганщині загинув багаторазовий чемпіон Києва з кіокушинкай карате Віктор Ярмоленко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МВС України.

Віктор Ярмоленко народився 2 січня 1976 року в Києві. Спортом хлопець займався з дитинства: був багаторазовим чемпіоном Києва з кіокушинкай карате, представляючи спортивний клуб «Доджо».

До війни Ярмоленко мав невелику будівельну фірму, але після початку повномасштабного вторгнення пішов захищати рідну землю зі зброєю в руках. Віктор, який у війську мав позивний Яр, вів боротьбу в лавах добровольчого батальйону «Свобода», де проявив себе як безстрашний воїн і отримав фах оператора навідника гранатомета.

Чоловік брав участь у звільненні Бучі та Ірпеня, а після звільнення Київщини разом із побратимами вирушив на Схід, у напрямку населеного пункту Лиман на Луганщині, для укріплення позицій батальйонної тактичної групи.

10 травня 2022 року поблизу міста Рубіжне о 09:45 під час масованого провокативного обстрілу з реактивних систем залпового вогню «Град» та крупнокаліберного кулемета НСВ-12 «Утьос» старший солдат Ярмоленко висунувся вперед з метою недопущення раптового нападу ворога.

У ході бою Яр, під обстрілом, ризикуючи життям, вогнем з автомата прикривав перегрупування військовослужбовців свого підрозділу і, незважаючи на осколкове поранення, зумів знищити п’ятьох бойовиків. Однак під час нового обстрілу Віктор отримав смертельні осколкові поранення.

Поховали Віктора Ярмоленка 19 травня 2022 року на Лісовому цвинтарі в Києві.

За сумлінне виконання службових обов’язків, відданість військовій присязі та українському народові, зразкове виконання службово-бойових завдань, особисту мужність і відвагу в складних умовах загрози життю та здоров’ю старший солдат Ярмоленко нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

У воїна залишилися дружина та двоє дітей.

