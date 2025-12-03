У 2022 році з перших днів Попов долучився до російського повномасштабного вторгнення в Україну

Сили оборони знищили російського окупанта Євгена Попова. Про це повідомляє «Главком».

Євген Попов з дитинства займався карате, здобув розряд «кандидат у майстри спорту».

У 2022 році з перших днів долучився до російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що окупант Попов був оператором БПЛА. Захисники України знищили його 13 травня 2025 року на Курщині.

Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 21 листопада.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.