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Сили оборони знищили на фронті кандидата у майстри спорту з карате, панкратіону і джіу-джитсу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Сили оборони знищили на фронті кандидата у майстри спорту з карате, панкратіону і джіу-джитсу
Окупант Калмаков був ліквідований 19 червня 2026 року

Окупант Калмаков воював на Покровському напрямку

Захисники України ліквідували російського окупанта Владислава Колмакова. Про це повідомляє «Главком».

Владислав Калмаков займався хокеєм, баскетболом, волейболом, легкою атлетикою, мав перший спортивний розряд з футболу, а також звання кандидата в майстри спорту з карате, панкратіону та джіу-джитсу.

У 2024 році він долучився до злочинної війни Росії проти України. Воював на Покровському напрямку. Був командиром взводу протидії безпілотним літальним апаратам.

Окупант Калмаков був ліквідований 19 червня 2026 року. Його похорон відбувся 20 липня 2026 року.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень:

  • майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
  • кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
  • триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
  • дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
  • триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
  • призер Республіки Бурятія з бойового самбо
Теги: джіу-джитсу панкратіон війна росія окупанти

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