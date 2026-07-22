Сили оборони знищили на фронті кандидата у майстри спорту з карате, панкратіону і джіу-джитсу

Окупант Калмаков був ліквідований 19 червня 2026 року

Окупант Калмаков воював на Покровському напрямку

Захисники України ліквідували російського окупанта Владислава Колмакова. Про це повідомляє «Главком».

Владислав Калмаков займався хокеєм, баскетболом, волейболом, легкою атлетикою, мав перший спортивний розряд з футболу, а також звання кандидата в майстри спорту з карате, панкратіону та джіу-джитсу.

У 2024 році він долучився до злочинної війни Росії проти України. Воював на Покровському напрямку. Був командиром взводу протидії безпілотним літальним апаратам.

Окупант Калмаков був ліквідований 19 червня 2026 року. Його похорон відбувся 20 липня 2026 року.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень: