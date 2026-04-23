Сили оборони на фронті знищили 61-річного тренера з карате

Олександр Кочетков більше 30 років був тренером карате

Сили оборони ліквідували окупанта Кочеткова на території Донецької області

Захисники України ліквідували російського окупанта 61-річного Олександра Кочеткова. Про це повідомляє «Главком».

Олександр Кочетков більше 30 років був тренером карате. Він заснував новосибірський клуб «Снігові Барси», де був головним тренером.

Вихованці клубу неодноразово ставали чемпіонами Росії та брали участь у міжнародних змаганнях.

Сили оборони ліквідували окупанта Кочеткова на території Донецької області. Прощання з ним відбулося вчора, 22 квітня 2026 року.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.