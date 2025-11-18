Головна Спорт Новини
У Києві пройшов турнір з кіокушинкай карате, присвячений полеглим захисникам України

Артем Худолєєв
У Києві пройшов турнір з кіокушинкай карате, присвячений полеглим захисникам України
Загалом у турнірі взяли участь 270 спорстменів

У заході взяли участь представники Полтави, Чернігова, Житомира, Броварів, Обухова, Ірпеня, Бучі, Вишгорода та столичних клубів

У столиці пройшов відкритий кубок Києва / Memory Cup 2025 з кіокушинкай карате, що проходив на честь «Янголів спорту», представників єдиноборств, які стали на захист України і заплатили найвищу ціну – пожертвували життям заради нас. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міська федерація кіокушинкай карате.

У заході взяли участь представники Полтави, Чернігова, Житомира, Броварів, Обухова, Ірпеня, Бучі, Вишгорода та столичних клубів, загалом 270 учасників змагань.

На татамі точилася запекла боротьба, в перерві між поєдинками глядачі спостерігали за показовими виступами майстрів кіокушинкай карате.

Захід мав благодійну мету – всі кошти з квитків та аукціону збиралися на побудову інклюзивного ветеранського простору M13 GYM. Загалом вдалося зібрати 100 тис. грн.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

