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Українець Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Українець Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо
Данило Явгусишин став своїм у Японії
фото: Jiji

Вінничанин став переможцем престижних змагань в японській Нагої

Данило Аонішікі Явгусишин виграв гранд-турнір Nagoya Basho. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sumo Soul.

Український сумоїст підійшов до фінального дня змагань з рекордом 12 перемог, 2 поразки. Його головні конкуренти – японець Атаміфуджі та монгол Кірішіма – здобули на одну звитягу менше. Але саме перший мав зустрітися з Аонішікі.

Явгусишин не зміг впоратися з Атаміфуджі. Той не дав українцю вхопити себе за пояс, а далі силою виштовхав Аонішікі за межі дохйо. Оскільки Кірішіма теж здобув перемогу, то тріо сумоїстів повинні були визначити чемпіона в плейоф.

Чемпіонський раунд повинен був тривати до двох перемог поспіль одного зі спортсменів. Українець вирішив не затягувати з'ясування взаємин. Спершу він узяв реванш в Атаміфуджі, а потім у запеклій боротьбі здолав і Кірішіму та завершив турнір після першого кола плейоф.

Явгусшин втретє переміг у Кубку Імператора. Перший тріумф він оформив у листопаді торік на Kyushu Basho у Фукуоці, а в січні цьогоріч виграв Hatsu Basho в Токіо. Завдяки перемозі в Нагої Аонішікі повернув собі ранг одзекі та невдовзі зможе претендувати на титул йокодзуну.

До слова, раніше Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.

Нагадаємо, британець Ф'юрі кинув виклик Усику на третій бій. Українець доволі оперативно відповів британському боксеру. У спеціальному відеозверненні він підтвердив готовність втретє битися з «Циганським Королем».

Теги: сумо Данило Явгусишин

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