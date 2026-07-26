Українець Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо

Вінничанин став переможцем престижних змагань в японській Нагої

Данило Аонішікі Явгусишин виграв гранд-турнір Nagoya Basho. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sumo Soul.

Український сумоїст підійшов до фінального дня змагань з рекордом 12 перемог, 2 поразки. Його головні конкуренти – японець Атаміфуджі та монгол Кірішіма – здобули на одну звитягу менше. Але саме перший мав зустрітися з Аонішікі.

Явгусишин не зміг впоратися з Атаміфуджі. Той не дав українцю вхопити себе за пояс, а далі силою виштовхав Аонішікі за межі дохйо. Оскільки Кірішіма теж здобув перемогу, то тріо сумоїстів повинні були визначити чемпіона в плейоф.

Чемпіонський раунд повинен був тривати до двох перемог поспіль одного зі спортсменів. Українець вирішив не затягувати з'ясування взаємин. Спершу він узяв реванш в Атаміфуджі, а потім у запеклій боротьбі здолав і Кірішіму та завершив турнір після першого кола плейоф.

Явгусшин втретє переміг у Кубку Імператора. Перший тріумф він оформив у листопаді торік на Kyushu Basho у Фукуоці, а в січні цьогоріч виграв Hatsu Basho в Токіо. Завдяки перемозі в Нагої Аонішікі повернув собі ранг одзекі та невдовзі зможе претендувати на титул йокодзуну.

Day15 playoff bout 3Oz Kirishima (L)

Oz Kirishima (L)

Sw Aonishiki (R)

SPOILER: After falling to Atami in regular bout, Ao found a way to beat him in their playoff (I didn’t think he could do it) and now if he beats Kiri, Ao takes his 3rd yūshō. AND if not we go around yet again… pic.twitter.com/ZNXvWAyaB6 — Sumo Soul 相撲魂 (@TheSumoSoul) — Sumo Soul 相撲魂 (@TheSumoSoul) July 26, 2026

До слова, раніше Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.

Нагадаємо, британець Ф'юрі кинув виклик Усику на третій бій. Українець доволі оперативно відповів британському боксеру. У спеціальному відеозверненні він підтвердив готовність втретє битися з «Циганським Королем».