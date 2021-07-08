«Олімпік» пішов з УПЛ: чому і чи назавжди

Донецький клуб призупиняє роботу

Донецький клуб «Олімпік» не візьме участі в Українській Прем'єр-лізі в сезоні 2021-2022.

Президент клубу Владислав Гельзін повідомив, що «це обдуманий та звужений крок, хоч і непростий». Про це йдеться на сайті клубу.

«Клуб призупиняє свою діяльність, але на цьому ми не ставимо крапку. Я вірю, що настане час, коли футбольний клуб «Олімпік» знову буде радувати своїх уболівальників яскравими виступами. А сама гра буде проходити за одними для всіх правилами не тільки на полі, але і за його межами. Адже футбол в Україні люблять, і ми пишаємося, що «Олімпік» назавжди залишиться в його історії», – заявив Гельзін.

Раніше УАФ відсторонила Гельзіна від футбольної діяльності на п'ять років. УАФ прийняла рішення заборонити Гельзіну будь-яку футбольну діяльність терміном на 5 років, плюс 5 років умовно, а також фінансовий штраф у розмірі 250 000 гривен за його дії під час і після матчу з «Шахтарем».

Як повідомлялося, клуб вищої ліги «Олімпік» оштрафували й вигнали зі стадіону «Динамо».

Ще раніше президент «Олімпіка» заявив про свавілля в українському футболі.

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