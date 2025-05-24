У російському місті Єлець лунали вибухи: знову постраждав хімічний завод

Місцеві повідомляють, що безпілотники знову атакували завод «Енергія»

У місті Єлець Липецької області РФ лунали вибухи. Місцеві фіксують вертольоти в небі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов: «Падіння безпілотників у промисловій зоні Єльця. За попередньою інформацією жертв немає. На місці працюють оперативні служби».

Водночас місцеві повідомляють, що безпілотники знову атакували завод «Енергія».

Нагадаємо, у ніч на 23 травня у Липецькій області Росії безпілотники атакували заводПАТ «Енергія» в місті Єлець, який є одним з ключових підприємств із виробництва акумуляторів для військових дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Раніше ми писали, що у ніч на 22 травня безпілотники атакували цех оборонного заводу НВО «Сплав», що входить до структури держкорпорації «Ростєх», у російському місті Тула. Підприємство спеціалізується на виробництві реактивних систем залпового вогню, авіаційних ракет, важких вогнеметних систем та боєприпасів до них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російський телеграм-канал Astra.

До слова, це вже не перший випадок атаки на об'єкти оборонного комплексу в Тулі. Зокрема, в ніч проти 7 травня в районі заводу «Сплав» також спостерігалася пожежа, яку зафіксували місцеві жителі. Неподалік від підприємства розташоване і акціонерне товариство «Конструкторське бюро приладобудування», що займається розробкою високоточної зброї.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Москву та Московську область атакували ударні безпілотники. У Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ.

Під атакою дронів також опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.