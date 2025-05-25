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Окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову
Дмитро Ласьков не хотів повертатися на передову, тому його побили
фото: скріншот із відео

46-річний Дмитро Ласьков із Омської області після звільнення не встиг побачити рідних

Майже всіх солдат РФ, які повернулися з полону, знову відправляють на фронт. Удома вони опиняються лише номінально. Як інформує «Главком», про це йдеться у проєкті «Наш вихід», який курує росіянка Ірина Криніна.

Так, 46-річний Дмитро Ласьков із Омської області після звільнення навіть не встиг побачити рідних. На війну він потрапив, підписавши контракт. Повірив обіцянкам, що буде механіком-водієм. Під час підготовки жодного разу не стріляв, адже командири казали, що механіку-водію це ні до чого. Звісно ж, наївний окупант опинився на передовій як штурмовик і потрапив у полон.

30 грудня 2024 року Дмитра Ласькова обміняли. За словами сестри окупанта Анастасії, його після допитів у Підмосков'ї відразу відправили назад на війну. У частині 41698 у Ласькова швидко забрали телефон і деякий час він не виходив на зв'язок, а коли вийшов – розповів, що його кидають на фронт. На передовій Дмитро спершу займався евакуацією поранених, та згодом командири вирішили послати його на штурм. Помирати Ласьков не хотів, тому його били, щоб зломити і змусити піти на завдання.

Дмитро Ласьков востаннє виходив на зв'язок із рідними 30 квітня 2025 року. Його доля залишається невідомою.

Нагадаємо, журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі колишньої колонії, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки. Умови праці російських військовополонених в Україні не дуже скидаються на тюремні. Робочий день триває вісім годин. Це може бути наряд на кухні, плетіння меблів, склеювання паперових пакетів, зварювальні роботи, робота на городі.

Раніше представник омбудсмана поспілкувався із російськими полоненими, котрих відправили додому 19 березня. Безпосередньо перед обміном росіян запитали, чи мають вони претензії щодо перебування у полоні. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднив омбудсман України Дмитро Лубінець.

«Ви наче додому зібралися їхати, а якісь сумні, немає радості», – сказав представник омбудсмана, на що полонені відповіли: «Втомилися». На запитання ж, від чого втомилися, росіяни зауважили: «Від усього».

Також російський солдат із штурмової роти 7-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії Єгор Загороднєв розповів, як через голод вирішив знищити свого командира. За його словами, він перебував без їжі та води, поки командир роти «Соловей» мав достатньо продовольства. Про це окупант розповів на каналі «Бутусов Плюс», інформує «Главком».

Нагадаємо, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Після допиту стали відомі перші дані про іноземців. 

Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині. Обидва військовополонені розповідають слідчим, як опинилися на війні проти України та які функції виконували у складі збройних сил Росії. 

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Теги: росія війна полон робота солдат звільнення фронт

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